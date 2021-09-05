Мнение: Совету директоров Яндекса требуются геи

или Небинарные в NASDAQ

В США тихой сапой продолжают свою неслыханную в истории «сексуальную революцию сверху»: отныне там на бирже акций высокотехнологичных компаний NASDAQ могут котироваться только такие компании, у которых в совете директоров представлены… небинарные личности. А если небинарных не будет, то делистинг и идите нафиг с пляжа.

А еще до этого тот же NASDAQ потребовал непременно включать в советы директоров любых компаний женщин и представителей всех рас, а заодно еще и этнических меньшинств.

Словом, коммунизм наступает с такой страшной силой, что уж и не не знаешь, куда деваться. Квот для коммерческих компаний уже навводили столько, что возникает естественный вопрос: а работать-то кто будет? И напрашивается естественный ответ: работать уже не нужно, главное — соблюдать квоты. Все, кто помнит СССР, помнят и то, что именно на этом совок в свое время и навернулся.

Новые лишенцы

Это, собственно, естественный конец любых идеологизированных сообществ: как только там соображения квотирования «ради справедливости» или еще какой-то высокодуховности начинают превалировать над соображениями целесообразности — всё, это начало конца. Дальше будет только хуже, вплоть до наступления хаоса и потом краха.

Очень забавно (хотя и страшновато) наблюдать за тем, как Штаты и все прочие сателлиты, задрав штаны, бегут ровно по тому же пути, который совок за 70 лет прошел весь до конца. И ведь как же презирали совок высокомерные — и реально умные — западные интеллектуалы! Приходило ли им в голову, что их страны пойдут след в след по тем же граблям, по которым «красные» весело бежали на их глазах?

А ведь так и есть. Нынешние западные «квотирования» — один в один совковое «право на продвижение по службе или даже на поступление в вуз есть только у детей бедноты, рабочих и крестьян», причем с проверкой (!) до седьмого колена,

не затесался ли у соискателя фабрикант, кулак или еще какой беляк в родне. Нынешние западные изгои — это как раз те самые белые, которых отлавливали и лишали всех гражданских прав состояния первые 30−40 лет советской власти. Они так и назывались — «лишенцы», и им, в частности, запрещалось получать высшее образование. На Западе активно превращают в «лишенцев» белых, причем уже в самом прямом смысле, то есть цисгендерных белых мужчин, которые становятся главными лузерами XXI века буквально на глазах.

Все это уже было в СССР

А критическая расовая теория, призывающая смотреть на общество и любые исторические события исключительно глазами самых угнетенных и на этом основании всю мировую историю пересмотреть, выкинув оттуда «восторженные описания жутких и мерзких деяний» королей и полководцев из числа этих проклятых цисгендерных белых мужчин? Это ведь тоже один в один совок, и в совке 20-х и 30-х годов прошлого века точно так же призывали (и не только призывали, но и активно переписывали) пересмотреть историю и точно так же «выкинуть оттуда графьев и князьев», уничтожив памятники им и их книги! Разве что в США сейчас больший акцент на угнетенных черных, а в СССР был акцент просто на угнетенных, пресловутых голодных и рабов, без различения расы (в России одни белые угнетали других белых, рабами были крепостные — это единственное отличие).

Отсюда же и свержение памятников, поскольку это, дескать, памятники угнетателям — просто калька с событий в России тех же 20-х и 30-х! И сваливала памятники царям та же самая левая голытьба, и это тоже сопровождалось восторженными криками «прогрессивной общественности»! Ну, опять же, небольшая разница в том, что среди торжествующих варваров, громящих памятники культуры царской России (а не республиканских США), было чуть меньше черных… Но зато чуть больше китайцев (знаменитые китайские части Красной армии).

А тотальный идеологический диктат и идеологическая цензура, которая постепенно распространяется даже на художественные произведения? В СССР, скажем, запрещалось снимать фильмы и писать книги, в которых бы не было среди главных персонажей, во-первых, бедняков, во-вторых, пролетариев и, в-третьих, борцов за народное счастье, а если речь шла, не дай бог, о советском периоде, то должен был быть его величество парторг (которому полагалось в итоге разрулить все проблемы и наставить бестолковых героев на правильный путь).

Негры, геи и лесбиянки, которые «должны быть»

В нынешних рекомендациях что Голливуда, что вот биржи NASDAQ — все то же самое, только вместо бедняков и пролетариев — негры, геи и лесбиянки, которые «должны быть». Я только пока не понял, кто же теперь на месте парторга, но это прояснят нам старшие товарищи.

Конечно, все это уже несколько лет назад было предсказано Пелевиным в знаменитой цитате: «Современная Америка — это тоталитарный совок семьдесят девятого года с ЛГБТ на месте комсомола, корпоративным менеджментом на месте КПСС, сексуальной репрессией на месте сексуальной репрессии и зарей социализма на месте зари социализма… Разница в том, что в совок семьдесят девятого года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка — это такой совок, в который джинсы уже никто не привезет».

И все же поразительна скорость, с какой на современном Западе сбываются все пророчества насчет быстроты воплощения совка в его как бы противоположности — США. Даже нынешняя мировая Борьба Со Всемирным Потеплением по размаху и общему идиотизму концепции, которая при этом полностью основана на трудах неких «основоположников», до степени смешения напоминает советскую беззаветную борьбу за мир во всем мире и Победу Коммунизма.

Вы против BLM и ЛГБТ? Значит мы идем к вам!

Печально то, что скрыться, похоже, никому не удастся. Скажем, у нас в России при всей борьбе с пропагандой гомосексуализма требования свихнувшихся на почве толерантности американских биржевиков придется выполнять уже сейчас: ведь на бирже NASDAQ обращаются акции и многих наших компаний, в частности «Яндекса» и МТС. Интересно, где отечественные владельцы этих компаний наберут необходимое количество небинарных членов совета директоров? Поищут на Западе, как всегда? Или все ж постараются вырастить в своем коллективе?

Если же серьезно, для противостояния любой тоталитарной идеологии необходима прежде всего собственная энергия сопротивления. Желательно поддержанная государством. Своим государством. У тех же США, возглавивших в прошлом веке противостояние, как тогда казалось, всепобеждающей коммунистической идеологии, такая энергия была. Они сумели коммунизм сначала сдержать, а потом (как тогда казалось) и победить.

Вопрос: есть ли такая энергия, чтобы противостоять всепобеждающей идеологии толерантности, у нас? Или же мы — или наши «элиты» — готовы сдаться сразу, без боя? Мы видим, что уже сейчас среди нас есть люди, готовые хоть завтра ввести и преподавание критической расовой теории в школах, и обязательное присутствие небинарных личностей не только в советах директоров, среди чиновников и министров, но и в тех же школах, вузах и врачебных кабинетах. Поскольку женщин во всех этих заведениях и без того под 90%, им, видимо, придется массово подаваться в лесбиянки!

Здесь можно провести модную «эпидемиологическую» аналогию: очень похоже, что Россия на сегодня в лучшем положении, чем страны Запада. Мы еще в прошлом веке переболели страшной коммунистической инфекцией и приобрели некий иммунитет, а вот Западу еще только предстоит его выработать… Если он, конечно, выживет.

Мы должны помочь ему выжить. Это, в конце концов, наш долг после того, как они помогли нам самим избавиться от коммунизма.