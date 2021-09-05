 

Мнение: Военный переворот в Гвинее

05.09.2021, 21:34, Разное
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В Гвинее произошел военный переворот.
Полковник армейского спецназа Мамади Думбуя и его подчиненные арестовали действующего президента страны и некоторых министров.
После чего было объявлено о закрытии границ Гвинеи и отмене действия Конституции страны.
В ходе переворота по неподтвержденным сообщениям было несколько убитых и раненых среди военных охранявших президента.

Сама Гвинея находится в сфере экономического влияния Китая, который вложил в нее от 35 до 45 млрд. долларов в обмен на скупку инфраструктуры и концессии на добычу железной руды и бокситов. Китай является главным инвестором в Гвинею и ее главным кредитором.
Бывшего и действующего президентов Гвинеи обвиняли в том, что они на корню продали страну китайцам, которую просто скупали все что могли, включая даже оппозиционные газеты.
Ударит ли данный переворот по позициям китайских товарищей, увидим в ближайшее время. Возможно, речь будет идти лишь о замене некоторых персоналий при сохранении прежнего экономического курса.
Впрочем, если за новой военной хунтой стоит Франция (мятежный полковник служил в Иностранном легионе) или США, то тогда китайцам могут создать проблемы. Ждем заявлений хунты на сей счет. Тогда и станет понятно – местная ли это инициатива или ребята работают по доверенности со стороны.

Источник: Colonel Cassad



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