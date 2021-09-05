 

Настя Ивлеева изумила подписчиков внушительными бицепсами: “Сейчас умру”

05.09.2021, 21:28, Разное
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Популярная ведущая и блогер Настя Ивлеева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram необычное фото, на котором продемонстрировала подписчикам свои бицепсы, имеющие довольно внушительный размер. Внешний вид знаменитости вызвал у поклонников весьма неоднозначные ассоциации.
На опубликованном в микроблоге снимке хозяйка аккаунта позирует перед камерой в компании своего приятеля, эстонского рэп-исполнителя Томми Кэша. Обе звезды шоубиза выставили напоказ свои накачанные руки в характерном для такой демонстрации ракурсе, при этом визуально размер бицепсов Насти Ивлеевой практически не отличался от подобной части тела её спутника по фото. Примечательно, что новоявленная бодибилдерша сочла необходимым даже прокомментировать свое преображение в довольно шутливой форме: “Сказала своему тренеру, что сейчас умру. А он ответил: “Еще два повтора””.

Изображение взято с: [email protected]_agentgirl_
Метаморфоза во внешности звезды соцсетей попросту изумила её поклонников, многие из которых, к слову, даже “не сразу узнали” любимицу. Наиболее категоричные из них предположили, что красотка не брезговала избиениями своего экс-супруга Элджея, посочувствовав последнему.

Источник: www.instagram.com



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