Мнение: Письмо: “Если он исчезнет”

В этом письме в очередной раз видно, чем люди с багом Ученица раздражают окружающих.

Ученицы все время пресмыкаются перед другими, все время всех фальшиво благодарят. Им кажется, что это очень приятно получать от них. Они негодуют, когда люди этого не ценят, им кажется, что значит от них хотят еще больше подобострастия.

На самом деле людям не нужно столько звона, это всех грузит, особенно когда за этим ничего не стоит.

То, что уважение Учениц фальшиво, хорошо заметно по тому, как они все оспаривают, постоянно дискутируют и все переворачивают. Они все время спорят и “компенсируют” споры своим фальшивым подобострастием. Получается двойная дрянь.

Точно так же Ученицы говорят с партнерами. Вот попробуйте представить и описать, как эта автор ведет себя с мужчиной, о котором пишет. В этом причина того, что он не хочет жениться на ней.

moon_for_sun

Здравствуйте Эволюция,

Пишу в рубрику в надежде попасть на разбор и увидеть ситуацию со стороны.

Очень благодарна вам за ваш труд. Недавняя тема про красное поле в отношениях и инициативу предложения о замужестве является насущной для меня именно сейчас. Благодарю вас за разбор писем и вообще за все, что вы делаете.

Я в настоящее время живу 2 месяца вместе с мужчиной, с которым встречаюсь уже год. В течении этого года мы расставались (по моей инициативе) и сходились. Я чувствовала, что у него есть другая женщина, с которой он не расстался. В итоге после очередного расставания, он предложил попробовать жить вместе. Сказал, что хочет семью со мной. Я сразу согласилась. Не стала уточнять никаких деталей. Через несколько дней у нас состоялся разговор и он признался, что много лет после развода состоял в отношениях с женщиной, от которой у него взрослый сын, но сейчас принял решение окончательное, расстался с ней, несмотря на то, что она его шантажирует тем, что испортит ему карьеру. Сказал, что хочет начать все с чистого листа, поэтому признался мне во всем.

У меня тоже есть дочь, ей 16, она живет со мной, выходные и каникулы проводит с папой.

ОЗ мужчины выше моей, ввиду должности которой он занимает. Но на данный момент мой финансовый доход в разы выше его. Я моложе его на 5 лет. Он считает меня красивой и ему очень нравится, когда на меня обращают внимание мужчины или его друзья, когда мы где то в компании или просто ужинаем. Его это очень возбуждает. Я считаю, что он КСЖ, поэтому мне очень сложно верить в благополучную семейную жизнь с ним. Наверное такие мужчины не меняются надолго.

Так вот относительно красного поля. Я люблю его и несмотря на все свои страхи хотела бы иметь семью именно с этим мужчиной, родить ему ребёнка (он хочет дочь). Но мне уже 39. А он не торопится делать мне предложение. Просто просит родить ему ребёнка. На мой вопрос о регистрации брака или просто «сыграть небольшую свадьбу» отказывается и говорит, что мы уже не маленькие и это все ни к чему. Достаточно того, что мы живем вместе, все знают и у нас будет ребёнок.

Конечно я понимаю, что он недостаточно уверен в своих чувствах ко мне и боится ответственности. А также я понимаю, что он хочет оставить за собой право быть свободным и уйти, если что. А возможно и встречаться с другими женщинами, так как я чувствую, что внимания одной женщины ему недостаточно.

Я осознаю, что решение за мной. Вы скажете, если хочешь ребёнка, рожай и ничего не жди. Если хочешь брак, расставайся и выходи замуж за того, кто готов жениться.

Но я не хочу просто замуж или просто ребёнка родить. Я хочу за него и его ребёнка. И в тоже самое время, я не готова оставаться с ним и тратить на него остатки молодости, если он не готов жениться на мне.

Как поступить, чтобы остаться в красном поле?

К концу года мне нужно будет уехать в другу страну на несколько месяцев, что бы оформить пмж, которое мне необходимо для учебы дочери и для ее будущего переезда. Он не знает об этой поездке пока. Если озвучить ему своё желание о замужестве и получив отказ расстаться и уехать, не сказав ему о цели поездке ничего, станет ли это щипцами?

Конечно в душе я надеюсь, что после такого «разрыва», он осознает мою значимость и решится на брак, но в тоже самое время, я тоже имею опасения и поэтому , если он исчезнет, то наверное смирюсь с этим. Возможно это будет даже во благо для меня и будущего моей дочери, так как я смогу в будущем уехать жить в страну, где будет она и возможно найду своё счастье там.

Дорогая Эволюция, подскажите как сохранить свой образ красивым и не накосячить в этих отношениях. О своём желании выйти за него замуж и родить ребёнка я уже говорила ему. Он ответил что был ты самым счастливым, если б я родила ему дочь. Но про брак даже слышать не хочет…

Ещё миллион раз благодарю вас за ваш труд!