Мнение: Червивые телефоны, российские процессоры и похороны айфона

1. Некоторые специально покупают кнопочные телефоны, чтобы повесить на них доступ к банковскому счёту, страничке в Одноклассниках и кабинету в Налоговой. Логика такая — кнопочный телефон слишком примитивен, чтобы можно было его взломать, так что мои аккаунты будут в полной безопасности.

Большая ошибка. Исследование хабровчанина показало, что многие кнопочные телефоны прямо-таки кишат вирусами, причём встроенными заранее, прямо на заводе-изготовителе:

https://habr.com/ru/post/575626/

Результаты [исследования]. 4 из 5 телефонов содержат незадекларированную функциональность:

— 2​ модели расходуют деньги со счёта (отправляют данные после покупки через СМС/интернет);

— 1​ модель выходит в интернет и отправляет платные СМС-сообщения на короткие номера;

​— 1​ модель пересылает входящие сообщения через интернет.

Автор исследования рекомендует покупать проверенные телефоны Nokia, в которых он закладок не нашёл, однако лично мне Nokia доверия больше не внушает. Несколько лет назад компанию Nokia купила корпорация Микрософт. Кто сейчас выпускает телефоны под маркой Nokia, совершенно непонятно. Может быть, финны. А может быть, какие-нибудь предприимчивые анонимные китайцы, которые выкупили у Микрософт права на бесполезный для неё бренд.

2. Автор канала «Сделано у нас» объясняет, почему массовый покупатель не видит современных российских микропроцессоров в розничной продаже:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/pochemu-pk-s-rossiiskimi-processorami-elbrus-i-baikal-ne-prodaiutsia-v-magazine-6125e504d833fe35863b226c

В нашей стране на данный момент созданы примерно два процессора, пригодных для использования в обычном универсальном персональном компьютере. Это “Эльбрус” и “Байкал-М”.

“Эльбрус” даже имеет встроенную поддержку инструкций x86, а значит, при желании на нем можно запустить Windows. С другой стороны, “Байкал-М” имеет архитектуру ARM, а это, по мнению многих, архитектура будущего для ПК, со временем способная если не вытеснить, то сильно подвинуть связку Intel+Microsoft. Apple уже начала переход на эту архитектуру. Таким образом мир действительно ждет революция – массовый рост популярности архитектуры ARM в сегменте пользовательских компьютеров, а значит ПК на процессоре “Байкал-М” не такая уж плохая идея.

Но почему же их нет в продаже в обычных магазинах? Да, конечно, мы понимаем, что из-за сравнительно малой серии цена будет, скорее всего, выше аналогов. Да, конечно, вероятно, скорость этих процессоров пока не дотягивает до топовых AMD или Intel, впрочем она вполне сопоставима с младшими моделями, такими как Celeron или Pentium, а их ведь тоже покупают, значит не всем нужны мощные ПК.

Да, вряд ли спрос будет большим, и разработка ПК с нуля, вероятно, не окупилась бы, и поэтому не имела бы смысла. Но в том то и дело, что компьютеры то уже есть, они разработаны и производятся. <…>

Я пробовал – все работает вполне шустро.

Короче, переворот на рынке компьютеры на наших процессорах не сделают, но некоторую аудиторию точно бы нашли. Если машины уже разработаны, уже производятся, так в чем же проблема выпустить их на массовый рынок?

На прошлой “Армии” я подробно пообщался на эту тему с одним очень важным человеком, непосредственно занятым проблемой адаптации этих машин, и он рассказал почему нет гражданских “Эльбрусов” и “Байкалов”.

Дело в том, что выход на потребительский рынок это совершенно другие требования к качеству сервиса, гарантии и обслуживанию. Гики и сейчас могут достать себе комп на базе отечественных процессоров, и понятно, получая их окружными путями, заранее готовы к отсутствию гарантии и поддержки.

Но если вы купили комп в Ситилинке или ДНС, даже понимая, что покупаете нечто необычное, вы всё-таки хотите тех же прав, что и другие потребители. Да и закон о защите прав потребителей обойти никак нельзя.

Поэтому, чтобы выйти на массовый рынок, надо провести огромную работу как юридическую так и организационную. Придётся взять на себя немало ответственности, да и взаимоотношения с непосредственными заводами-производителями уже будут другими.

Не то чтобы это очень сложно, нет, просто это всё равно, что научится говорить на другом языке, ибо тот язык, на котором общаются в рамках госзаказа, в рамках массового потребительского рынка не работает.

А если совсем уж простыми словами: непонятно, получат ли производители “Эльбрусов” и “Байкалов” экономическую выгоду, но вот “геморрой” они получат совершенно точно.

Вот почему на массовом рынке этой продукции нет.

Впрочем, ситуация меняется. Недавно писал, что Концерн “Автоматика”, входящий в Ростех, представил первый бюджетный компьютер на базе процессора “Эльбрус-2С3” предназначенный для массового применения. И когда я услышал эту новость, то самый главный вывод из неё для меня не то, что сделают новый компьютер, это-то как раз несложно, а то, что всё-таки Ростех решил взять на себя эту ответственность, и готов к созданию системы сервиса для частных лиц.

3. Событие 10-летней давности. По случаю выхода собственного смартфона RTM Windows Phone 7, – который призван был стать «убийцей айфона», – сотрудники Микрософт смастерили огромный айфон из картона и торжественно похоронили его:

https://habr.com/ru/post/104034/