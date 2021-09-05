Японцы потребовали «вернуть собаку Путина»

В Японии телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые прошли на Сахалине и Курильских островах, на фоне этого пользователи Сети поспорили об отношениях Москвы и Токио.

По мнению автора публикации, проведенные шествия являются отражением «жесткой позиции РФ по территориальной проблеме», передает РИА «Новости».

«Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами», – написал пользователь Сети после выхода публикации.

«Почему японский МИД не протестует против этих мероприятий в России?» – написал другой читатель.

«Не путайте химеры с реальностью. <…> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что теперь пыжиться?» – напомнил еще один пользователь.

Некоторые из них вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ, которую российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году.

«Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!» – возмутился один из пользователей.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, РФ никогда не отказывалась от диалога.

Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты.