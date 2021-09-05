 

Японцы потребовали «вернуть собаку Путина»

05.09.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Японии телерадиокомпания NHK разместила материал о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, которые прошли на Сахалине и Курильских островах, на фоне этого пользователи Сети поспорили об отношениях Москвы и Токио.

По мнению автора публикации, проведенные шествия являются отражением «жесткой позиции РФ по территориальной проблеме», передает РИА «Новости».

«Россия не только не собирается отдавать нам острова, так еще и издевается над нами», – написал пользователь Сети после выхода публикации.

«Почему японский МИД не протестует против этих мероприятий в России?» – написал другой читатель.

«Не путайте химеры с реальностью. <…> Япония полностью капитулировала перед СССР. Так что теперь пыжиться?» – напомнил еще один пользователь.

Некоторые из них вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Владимира Путина по кличке Юмэ, которую российский лидер получил в подарок от губернатора префектуры Акита Норихисы Сатакэ в 2012 году.

«Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!» – возмутился один из пользователей.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил против японской инициативы по Курилам, отметив, что она предполагает работу по отличной от российской юридической системе, что, в свою очередь, запрещено Конституцией.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией – это нонсенс, РФ никогда не отказывалась от диалога.

Газета ВЗГЛЯД писала, что японскому бизнесу на Курилах мешают националисты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Раскрыты страшные находки в квартире историка Соколова

07.03 / Взрывоопасная ситуация — пандемия усилила разрыв между богатыми и бедными в Германии

02.10 / В Москве решили не ограничивать розничную торговлю

30.10 / Иран строит новый подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана

22.04 / “Моя любовь!”. Dantes показал Дорофееву в мокром купальнике

16.08 / Skoda объявила стоимость обновленного кроссовера Kodiaq для рынка России

25.03 / Der Tagesspiegel – президент новый, а угрозы старые — позиция Байдена по «Северному потоку — 2» разочаровала Берлин

22.04 / Названы десять сигналов губернаторам в послании президента парламенту

09.04 / Обвиняемого в подготовке теракта в школе волгоградского подростка отправили на лечение

01.01 / Путин так и не поздравил Зеленского с Новым годом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика