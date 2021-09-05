 

Талибы обязали женщин носить никаб в вузах

05.09.2021, 21:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Афганистане ведомство талибов по вопросам высшего образования опубликовало правила для женщин, желающих посещать университеты, в правилах указано, что девушки могут посещать вузы только в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз).

Как информирует агентство AFP, радикальное движение «Талибан», вводит жесткие ограничения для женщин, желающих посещать вузы. Указывается, что теперь женщины могут посещать образовательное учреждение лишь в никабе (головном уборе, скрывающем лицо и оставляющем лишь узкую прорезь для глаз), а занятия для них должны проходить в отдельном помещении. Если это невозможно, то между женской и мужской частями аудитории должен находиться занавес, передает Deutsche Welle.

Также в правилах указывается, что преподавать студенткам может только женщина или, если это невозможно, «пожилой мужчина с хорошим характером».

Ранее Министерство высшего образования Афганистана попросило университеты представить в течение трех дней предложения по раздельному обучению студентов и студенток.

До этого талибы призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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