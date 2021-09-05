 

В Судане конфисковали груз с оружием якобы российского происхождения

05.09.2021, 21:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Судана конфисковали в аэропорту столицы страны Хартума груз из Эфиопии с оружием якобы российского происхождения, об этом сообщило издание Sudan Tribune со ссылкой на суданский антикоррупционный комитет.

Член Комитета по ликвидации режима30 июня 1989 года и возвращению государственных средств Судана Ваджди Салеха рассказал, что изъятое оружие находилось в самолете, который в субботу вечером прибыл в международный аэропорт Хартума из эфиопской столицы Аддис-Абебы, передает РИА «Новости».

По его словам, партия состояла из 72 ящиков с автоматическими винтовками, оснащенными приборами ночного видения.

Салех считает, что «груз имеет российское происхождение», а также поступило в Эфиопию более двух лет назад.

Ранее армия Сирии нашла у боевиков в Идлибе американское и турецкое оружие.  



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