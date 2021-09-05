Утренние ритуалы для кожи лица, которые омолодят и займут мало времени: крем вокруг глаз и другие секреты

Состояние и внешний вид кожных покровов являются следствием повседневных привычек. Однако есть определенные ритуалы по уходу, которые нужно выполнять каждое утро, чтобы кожа лица была сияющей, гладкой и свежей на протяжении всего дня. Вот несколько рекомендаций относительно ухода, которые ежедневно нужно выполнять.

Оставаться гидратированным

В этом нет ничего нового или революционного. Каждый человек, наверное, слышал о том, что по утрам нужно пить воду, подкисленную соком лимона. Недаром многие знаменитости начинают свой день именно с этого процесса.

Включив этот ритуал в свой привычный утренний распорядок, можно убедиться в том, что такая простая, но полезная привычка поможет уменьшить отечность лица и убрать мешки под глазами.

Выпивая стакан воды утром, можно стимулировать кровообращение, а также улучшить оттенок кожных покровов. Можно добавить в жидкость не только лимон, но также и мелко нарезанный корень имбиря. Он действует в качестве натурального антибиотика, стимулирующего иммунитет и помогая обеспечить защиту от инфекций.

Нанесение сыворотки с витамином С

Ежедневное использование этого средства поможет получить ультрагладкую кожу и красивый цвет лица. Сыворотка с витамином С в самые кратчайшие сроки поможет получить просто восхитительные результаты.

Витамин С способствует выработке коллагена и предотвращает его деградацию. Кроме того, он борется со свободными радикалами, предотвращая образование морщин, успокаивая воспаление и акне, осветляя кожу и укрепляя кровеносные сосуды.

Нужно просто выбрать подходящее косметическое средство, содержащее активную форму витамина С в оптимальной для кожи концентрации.

Сделать взгляд более светлым

Внешний вид области вокруг глаз в значительной степени влияет на то, выглядит ваше лицо свежим и красивым или же тусклым и уставшим. Сияющий свежий внешний вид помогает практически мгновенно изменить черты лица и выглядеть ему более молодым и красивым.

Возраст придают совсем не морщины, так как с ними можно выглядеть молодо и свежо. Более уставшим делают внешний вид отечность и темные круги под глазами. К счастью, при правильно подобранном средстве для ухода за кожными покровами все эти проблемы можно достаточно быстро и просто уменьшить.

Для этого потребуется просто полноценный сон и использование кремов для глаз с активными ингредиентами. Средства, содержащие кофеин, гиалуроновую кислоту, витамин С, а также натуральные масла, помогают удерживать влагу внутри кожных покровов. Нужно наносить их в области вокруг глаз.

Сделать бодрящий массаж

Это еще один хороший утренний ритуал, который нужно включить в свой повседневный график. Для стимулирующего массажа лица не требуются специальные приспособления. Для этого нужно просто выполнять разглаживающие движения руками снизу вверх при нанесении крема или масла на кожные покровы.

Это поможет стимулировать кровообращение в кожных покровах и приподнять наиболее дряблые участки, подбородок, носогубные складки, шею, лоб, область вокруг глаз. Затем на протяжении 30-60 секунд постучать по коже лица кончиками пальцев, чтобы применяемое косметическое средство намного лучше впиталось. В случае появления отечности можно провести массаж с использованием валика с охлажденными камнями. Такой массаж не только поможет уменьшить отечность, но также сузит поры и улучшит оттенок кожи.