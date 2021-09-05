“Наемники были достаточно важными и тупыми”. Грозев рассказал, что Bellingcat узнал о спецоперации украинских спецслужб по вагнеровцам

Об этом в ходе конференции Mezhyhirya Festival рассказал журналист Bellingcat Христо Грозев, трансляция конференции велась в Facebook.

Он сказал, что после того, как власти Беларуси объявили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании, был период, когда в украинских спецслужбах понимали, что операция неидеальна, но надеялись, что она еще может быть завершена.

“По моему мнению, это было очень наивно – надеяться, что [считающий себя президентом Беларуси Александр] Лукашенко отдаст просто эту “золотую жилу”. Потому что должен быть какой-то обмен: если он отдаст что-то Украине, потеряет всю поддержку Кремля. Он это использовал только как фишку в игре, он мог делать вид, что ведет переговоры с Украиной, но только для того, чтобы поторговаться с Кремлем”, – сказал Грозев.

По словам расследователя, данные, которые получил Bellingcat, преимущественно совпадали с тем, что писали украинские независимые СМИ и расследователи.

“История такова: была операция, она была официально одобрена. Это однозначно: была операция, где было задействовано несколько служб. И был план захватить этих 33 наемников. Они были, с одной стороны, достаточно важными, а с другой – достаточно тупыми, чтобы подписать контракты на работу в фейковой ЧВК, основанной украинскими спецслужбами. Далее уже – по законным причинам или нет – была отсрочка операции на несколько дней. И мы не могли понять, почему была эта задержка на четыре дня. С одной стороны, может быть действительно обоснованная причина. Действительно, [в операции] задействовано несколько стран, возможно, какая-то – США или Турция – решили свернуть операцию в последний момент. Возможно, одновременно шли какие-то переговоры. Может быть, какая-то глупая, но не преступная идея: “Ну [перенесем] на три дня, что случится?” Но может быть и, правда, так, что кто-то специально это сделал, потому что, скажем, не хотел ухудшать отношения с Кремлем. И тут тоже может быть преступный [умысел], а может нет. Может быть, [это] просто плохая политическая идея”, – рассказал Грозев.

Он добавил, что на последний вопрос расследователи еще не получили ответ.

“И правительство [Украины] не объясняет нам это. Но есть факт, что операция состоялась. И это должно быть основной частью документального фильма, который мы до сих пор снимаем”, – отметил Грозев.

По словам расследователя, представители Bellingcat взяли интервью у нескольких человек из группы вагнеровцев, которых Беларусь выдала России, и те показывали журналистам свои переговоры с фейковыми рекрутерами.

“У нас есть достаточно информации, чтобы доказать, что такая операция состоялась. Власти [Украины] не хотели признавать, что такое было, потому что тогда весь накопленный объем доказательств может быть использован в судах. А это может очень навредить, например, ходу дела MH17. Вместо этого правительство решило просто молчать об этом. И это в суде никто не использует. Единственное, из-за чего у меня тут чувство сожаления: даже если операция была провалена, все равно есть успех. Потому что доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны”, – подчеркнул Грозев.

https://www.facebook.com/mezhyhiryafest/videos/945597242970742/

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК “Вагнер” была сорвана человеком “из самого ближайшего окружения” Зеленского.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

27 февраля 2021 года Бутусов сообщил, что выселили из дома и лишили охраны экс-начальника ГУР Василия Бурбу, который, по данным журналиста, дал показания о провале операции по захвату вагнеровцев. В полиции информацию опровергли.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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