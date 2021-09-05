В Крыму оккупанты держали Джелялова в наручниках и с мешком на голове – Чубаров

“По сообщению адвоката, задержанный вчера утром и вывезенный в неизвестном направлении ФСБ-шниками […] Джелялов с момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении – в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением”, – написал он.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4196987443729711

Ранее сегодня глава Меджлиса информировал в Facebook, что оккупационные власти полуострова вменяют ему статью Уголовного кодекса РФ “диверсия”, предусмотренное наказание по которой – до 15 лет лишения свободы.

“Понятно, что инкриминирование Нариману Джелялову “террористической” статьи, наряду с расправой за его принципиальную, честную и несокрушимую позицию, которая им открыто отстаивается в течение всего периода российской оккупации Крыма, имеет также целью очередную попытку Кремля дискредитировать представительский орган коренного крымскотатарского народа – Меджлис”, – заявил Чубаров.

По его данным, Джелялов отверг предъявленные ему подозрения как сфабрикованные и вымышленные, и отказался принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях.

Чубаров отметил, что меру пресечения для Джелялова “суд” в Крыму будет избирать 6 сентября.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4196415697120219

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве в селе Перевальное в Крыму. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

После этого в тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

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