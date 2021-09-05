Мнение: Может ли суд запретить использовать слово УМНЫЕ?

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

Это решение принято в рамках обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд».

Эта история похожа на анекдот, но, увы, это реальная история. И совсем не смешная, наоборот, очень грустная.

«Вулинтертрейд» – это компания, которая занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти.

Но «Вулинтертрейд», видимо, решил расширить сферу деятельности, и представил в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Умное голосование». И в июле Роспатент зарегистрировал заявку «Вулинтертрейда» на товарный знак «Умное голосование».

Получив патент, «Вулинтертрейд» обратился в суд и добился принятия обеспечительных мер в виде запрета компаниям Google и «Яндекс» «использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска».

Первые заседания по искам «Вулинтертрейд» к Google и «Яндекс» назначены на ноябрь. Не исключено, что суд откажет в исках, но произойдет это уже после выборов, в ноябре…

Но мне вот что интересно. Если так просто добиться запрета на использование словосочетания «умное голосование», суд, видимо, так же просто может запретить использовать словосочетания «умная власть». Или и вовсе запретить в России слово «УМНЫЕ»? Или не может?

Фотография отсюда

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