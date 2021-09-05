 

Мнение: Может ли суд запретить использовать слово УМНЫЕ?

05.09.2021, 20:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование».

Это решение принято в рамках обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд».

Эта история похожа на анекдот, но, увы, это реальная история. И совсем не смешная, наоборот, очень грустная.

«Вулинтертрейд» – это компания, которая занимается заготовкой, переработкой и продажей овечьей шерсти.

Но «Вулинтертрейд», видимо, решил расширить сферу деятельности, и представил в Роспатент документы на регистрацию товарного знака «Умное голосование». И в июле Роспатент зарегистрировал заявку «Вулинтертрейда» на товарный знак «Умное голосование».

Получив патент, «Вулинтертрейд» обратился в суд и добился принятия обеспечительных мер в виде запрета компаниям Google и «Яндекс» «использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска».

Первые заседания по искам «Вулинтертрейд» к Google и «Яндекс» назначены на ноябрь. Не исключено, что суд откажет в исках, но произойдет это уже после выборов, в ноябре…

Но мне вот что интересно. Если так просто добиться запрета на использование словосочетания «умное голосование», суд, видимо, так же просто может запретить использовать словосочетания «умная власть». Или и вовсе запретить в России слово «УМНЫЕ»?  Или не может?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Гарик Харламов о разводе с Кристиной Асмус: “Наша дочь не знает, что мама и папа расстались”

24.08 / Игорь Крутой высмеял «пьяную» импровизацию Галкина с Басковым и Мазаевым

11.02 / Каждый третий пациент после ИВЛ страдает от посттравматического расстройства

26.09 / Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

12.08 / Дети — Оружие Последнего Дня

13.11 / Причиной дефицита лекарств в российских аптеках оказалась не маркировка

17.11 / Мнение: Победа нокаутом

26.04 / Под Москвой искавшая рюкзак школьница утонула в канаве

30.09 / Кто бесогонит всех в кино

24.06 / Читайте спецпроект «Я живой» — о войне глазами детей полка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика