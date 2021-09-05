Мнение: Новые работы Ухэ Цилиня
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"Верно, мы не подчиняемся террору. Мы устраиваем террор".
Свежие работы от китайского художника и карикатуриста Ухэ Цилиня, который получил мировую известность после своей карикатуры посвященной военным преступлениям Австралии в Афганистане, что вызвало дипломатический скандал на самом высоком уровне.
Как обычно, автор запихивает в свои работы массу отсылок, метафор и аллюзий и радует необычными образами и ракурсами.
Безусловно входит в топ-10 лучших зарубежных политических карикатуристов.
"Два мира".
"10 января. Лос-Анджелес. Плейн-Найт".
"Преображение бога".
"Остров".
"Рука помощи".
"Бронированный".
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Источник: Colonel Cassad
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