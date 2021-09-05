 

Мнение: Новые работы Ухэ Цилиня

05.09.2021, 20:40, Разное
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"Верно, мы не подчиняемся террору. Мы устраиваем террор".

Свежие работы от китайского художника и карикатуриста Ухэ Цилиня, который получил мировую известность после своей карикатуры посвященной военным преступлениям Австралии в Афганистане, что вызвало дипломатический скандал на самом высоком уровне.
Как обычно, автор запихивает в свои работы массу отсылок, метафор и аллюзий и радует необычными образами и ракурсами.
Безусловно входит в топ-10 лучших зарубежных политических карикатуристов.


"Два мира".


"10 января. Лос-Анджелес. Плейн-Найт".


"Преображение бога".


"Остров".


"Рука помощи".


"Бронированный".

Источник: Colonel Cassad



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