 

Ученые рассказали о неожиданном эффекте для здоровья сочетания чеснока и меда

05.09.2021, 20:34, Разное
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Пакистанские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили полезные качества разных продуктов питания. По словам исследователей, сочетание чеснока и меда при употреблении дало довольно неожиданный позитивный результат для состояния организма.
К исследованию ученых была привлечена группа пациентов, страдающих гипертонией. Участники эксперимента по рекомендации медиков ежедневно включали в свой рацион чай с медом и чесноком, а по истечении 42 дней всем были проведены необходимы диагностические процедуры, включающие измерение систолического и диастолического артериального давления, а также показателя липидного профиля.. В результате специалисты выявили, что регулярное употребление напитка с вышеупомянутым сочетанием ингредиентов снизило уровень артериального давления у исследуемых. Более того, полезный чай стал причиной снижения у пациентов “плохого” ЛПНП холестерина и, соответственно, повышения уровня холестерина “хорошего”.

“Полученные данные свидетельствуют о том, что чеснок и мед обладают многообещающим антигипертензивным потенциалом против высокого кровяного давления. Чеснок и мед хорошо переносятся и могут рассматриваться как дополнительный вариант лечения гипертонии”, – резюмировали медики. Результаты научной работы были опубликованы ресурсом cabdirect.org.

Источник: profile.ru



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