Ученые выявили различие во влиянии на работу сердца пива и вина

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние на здоровую работу сердца алкоголя – пива и вина. По словам исследователей, упомянутые напитки по разному влияют на состояние сердечной мышцы.

К своему исследованию ученые, представляющие Университет Аделаиды (Австралия), привлекли группу волонтеров. По условиям эксперимента исследуемые еженедельно включали в свой рацион по пять стандартных доз алкоголя – вина либо пива. В результате, по окончанию научной работы, у тех участников, которые предпочитали пиво, было выявлено наличие сбоев сердечного ритма – в частности, анализы показали рост риска фибрилляции предсердий. В свою очередь, подобные факторы любителям вина угрожали значительно меньше. Резюмируя итоги исследования, специалисты отметили, что в случае, если объем употребляемого спиртного не превышает шести стандартных доз, предпочтение следует отдавать белому или красному вину, поскольку данные напитки являются наиболее безопасной альтернативой другому алкоголю, в первую очередь, пиву.

К слову, эксперты напомнили, что появление сбоев в функционировании сердца может наступить уже после еженедельного употребления семи доз алкогольных напитков. При этом под одной дозой подразумевается полбокала вина или половина кружки пива. Более того, лишь одна бутылка вина или 1,7 литра пива в неделю способны значительно увеличить риски для здоровья – вероятность инсульта или сердечной недостаточности, появление одышки, слабости и учащенного сердцебиения. Результаты научной работы были опубликованы в Clinical Electrophysiology.

Источник: kadara.ru