Ученые предположили наличие к северу от Европы исчезнувшего континента

Международный коллектив норвежских и французских ученых провел анализ ряда исследований, результаты которого позволили специалистам предположить наличие исчезнувшего континента к северу от Европы. По мнению исследователей, частью упомянутого материка является современная Исландия.

Отправной точкой теории ученых, представляющих Геологическую службу Норвегии и Брестский университет (Франция), стало их сомнение в актуальности существующей теории происхождения северного острова, согласно которой Исландия сформировалась из океанической вулканической породы и окружена ею. Дело в том, что такая бытующая в научных кругах гипотеза противоречит результатам ранее проведенных исследований в данной стране. В частности, толщина земной коры острова превышает четыре десятка километров, а это, в свою очередь, в семь раз больше традиционного показателя у вышеупомянутой геологической породы. Такой антагонизм позволил специалистам предположить, что Исландия является частью территории суперматерика Пангея, затонувшего предположительно более полусотни миллионов лет назад. В таком случае, как утверждают ученые, значительная толщина коры острова вполне объяснима – она попросту является континентальной. К слову, согласно ранним предположениям, исчезнувший континент имел поистине огромную площадь, насчитывающую от 600 тысяч до миллиона квадратных километров.

Впрочем, эксперты признали, что для доказательства своей теории им еще необходимо провести некоторые исследования в Исландии, в число которых войдут сбор кристаллов циркона, работы по бурению ландшафта и т.п. Результаты научной работы были опубликованы в GeoScienceWorld.

Источник: charter97.org