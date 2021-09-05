ВАК отзывает диплом учителя истории, преподающей в классе Никанора Толстых

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приняла решение признать недействительным университетский диплом учителя истории Натальи Петровой, выданный в 1996 году. В квалификационной работе учительницы Никанора Толстых, посвящённой Северной войне, нашли грубые ошибки.

Экспертная группа, изучив работу Натальи Петровой, обнаружила в ней три оформленные не по ГОСТу библиографические ссылки. Также одна из иллюстраций сражения под Ригой была приведена в недостаточно высоком разрешении, а в тексте работы не содержалось оригинальных текстов на церковнославянском языке, на которые учитель ссылалась, приводя исторические примеры. Помимо этого, роль Карла XII в Северной войне в данной работе описана в слишком нейтральном свете, позволяющем сделать ложные выводы о его злонамеренных действиях в отношении России.

«В 90-е годы кому только дипломов не выдавали. Вот Жириновский – доктор наук. Но ВАК работает над исправлением ситуации. Проблемные работы заново изучаются и, если нужно, дипломы отзываются. Всё происходит в рамках плановой проверки, никакого отношения к профессиональной деятельности всё это не имеет. Я думаю, Наталье Викторовне следовало написать выпускную работу о какой-нибудь более простой и понятной теме, например, о Семилетней войне», – сказал член ВАК Пётр Вазов.

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