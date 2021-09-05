Мнение: Письмо: “Под гормонами снова были скалки”

Вот еще одна Ученица, очень прилежно все читает и делает наоборот.

Но здесь самый большой баг – Доярка.

Никто не спасется от страсти автора. Ни друзья, ни массажисты, ни даже геи.

xannax93

Добрый день, Уважаемая Эволюция.

В начале отношений наделала ошибок и вот уже который месяц пытаюсь вылезти из френдзоны.

А.- европеец, 31 год, я русская, 28 лет, 7 лет живу в Европе, закончила тут университет и 4 года работаю здесь более менее по специальности + 5 лет тренером, у него нет высшего, сдает комнаты в своем большом доме по airbnb, пару вечеров/ночей в неделю работает барменом в гей клубе и занимается воркаутом. Потерял обоих родителей, есть близкие дяди/тети, а вся моя семья на родине. Его ОЗ выше моей в экономике, знаю, что есть доход от инвестиций, у меня нет своего жилья, но живу в большой квартире на хороших условиях. Внешность у обоих привлекательная и спортивная. Познакомились в сентябре прошлого года на тиндере.

Суть проблемы, что у нас почти сразу пропал секс. Сейчас я понимаю, что возможно, была дояркой c большим багом штурмана, он, возможно, онегиным + пандемия и все полетело в тартарары.

Вначале была страсть, но он останавливал себя, говорил, что не хочет торопиться, хочет узнать меня получше, мол у него плохой характер и тд. Говорил, что я ему нравлюсь и относится ко мне со всем уважением, боится привязаться и потом понять, что мы слишком разные. Я немного успокоилась и спустя месяц знакомства все было, потом увиделись спустя только 7-10 дней и секс был еще более страстный. Говорил, что ему со мной классно.

Потом у нас ввели комендантский час в 10, закрыли спорт.залы, рестораны, клубы и тд. Виделись исключительно у меня дома. У меня началась тревога, что сейчас отдалимся и я начала давить на сближение. В один вечер между нами была страсть как никогда, но вот 22:00 и ему нужно уезжать, оставаться он не мог (боялся чего-то или не хотел скорее). Тогда была скалка в виде «не доводи меня до возбуждения, если сам собираешь уехать». Потом однажды под его внутренними щипцами была попытка, но увы, лучше бы я тогда его остановила, ибо момент был неудобный, но раз в кои то веки он захотел… Тогда я очень испугалась, что он замкнется. Не поднимала тему. Как-то договорились, что наконец приеду к нему в гости. Он явно меня шугался и на утро после моих щипцов тему подняли. Все та же тема про узнать получше и тд. Я убедила себя, что секс мне не так важен, могу подождать. Потом под гормонами снова были скалки, потом извинялась. Он начал отдаляться, стали реже и меньше видеться, я вывела его на разговор, он сказал, что у него тревога, что я жду, он чувствует, что должен, но период говно, все закрыто, работы нет, желания нет, мысли не о том. Я успокоила его, что мне все равно классно с ним и понимаю, что период такой, и готова ждать сколько потребуется, и видимо отморозилась.

После того разговора прошло 3 месяца, страсть ушла совсем, никаких попыток не было и близко. И вот в феврале я снова вывела его на разговор, чтобы понять, что у него в голове и нравлюсь ли я ему вообще. Как подруга или девушка. На что он ответил, что сам понять не может и тогда я спросила, хочет ли он взять паузу и остаться друзьями. Долго молчал и сказал хорошо. Я расплакалась, сказала, что люблю как близкого человека и он ответил тоже, что очень сильно любит как близкого человека и ни за что на свете не оставит меня, очень боится меня потерять и если мне что-то нужно, он всегда рядом. Потом еще говорил, что он просто хочет чувствовать себя свободным, свободным делать то, что хочет. Меня начало бомбить, я тут же пожалела, что предложила, начала инициировать общение, встречи. До этого он каждый день писал мне, а тут резко перестал.

Потом нашла Ваш блог и стала в запой читать и пытаться эволюционировать и исправлять ситуацию. Как-то написала ему «какие мы идиоты, мы же нравимся друг другу сильно», и тут он сказал, что я все то, что он всегда хотел, я красивая, умная, интересная, заботливая и тд, что отдал бы мешок золота, за такие отношения как у нас, чтобы всё шло как шло в начале, как постепенно росли чувства, все идеально мол, но он не чувствует между нами искры, у него не появляется спонтанное желание меня «трахнуть» сию минуту, и не потому что не находит меня привлекательной физически, а потому что наши отношения сложились таким образом в силу разных обстоятельств, плюс его психологический блок, что он начал чувствовать, как если бы секс был обязательным. И что я тут ни при чем, и мб он тоже, просто так сложилось… Тогда я говорила, что отсутствие искры объясняется моей тревожностью, что работаю над избавлением от нее, что он прав был в своем ощущении, что я жду; условиями в которые мы попали (пандемия) и тд, что если, он захочет попробовать все заново, как два свободных человека, у нас есть шанс и мне хотелось бы его использовать. На что ответил, что боится, что это будет пустая трата моей энергии.

Я делала шаг в границах и два мимо, после очередной моей скалки, он прямым текстом послал меня, я потом извинялась, скидывала все на гормоны, говорила, что буду рада остаться друзьями, он рассказал, что неделю начинал встречаться с другой, но бросил, как только та запретила общаться со мной, и что секса у них не было. Снова сказал, что любит меня как родную, и тут я решила пропасть в надежде на камбэк. Он писал всю неделю, я игнорила, потом удалил меня везде и я сорвалась, извинилась за игнор, говорила, что запуталась, нужно время разобраться в себе. Он очень злился и час мне выговаривал.

Кое как начали снова общаться, изредка видеться (где-то раз в 3-4 недели). Убрала все щипцы, что увидела, стараюсь больше вкладываться, но слежу чтобы это не обесценивалось, старалась расширить КП, чтобы пытаться делать антищипцы, закрыла решето, тему отношений больше не поднимала. Встречи постепенно стали дольше, чаще и ярче. У нас все больше легкости в общении, заигрываний, и мне кажется флирта.

В июле ездили дважды на море, вернулся телесный контакт. Мазал мне спину кремом, долго и тщательно, изучал всю мою кожу на теле непонятно зачем как будто что-то искал, сделал комплимент, что она идеальна, потом бегали по пляжу играли в кто кого полотенцем хлестнет, ужинали у меня (пока ждали пиццу, я сходила в душ, а он отказался, мол дома у себя сходит). Я ничего не жду, понимаю, что времени потребуется много, при каждой мысли стараюсь себя останавливать, радуюсь, что динамика положительная. В другую поездку на море акробатили на песке, фоткали/снимали друг друга, потом заехали ко мне принять душ (тут уже не отказался), пошли вместе поужинали, потом поехали выпить – отмечали мою сдачу теории на права, – в итоге провели вместе полдня, что он сам подчеркнул, когда прощались. Весь тот день он не давал мне платить самой, мол потом за напитки заплатишь, а в бар привез к своим друзьям, они счет выставляли как 2 по цене 1. Сидя на улице в баре, за соседним столиком сидели парни геи обсуждали интимные подробности, кто в какое время любит сексом заниматься, на что А. тихо сказал, что утром как бы и нет (потому он не хотел оставаться вначале у меня?!), спросили у меня – я ответила, что самое лучшее это спонтанность. Еще А. говорил им про негативное влияние алкоголя на потенцию. Немного разговорились с парнями, те смотрели на нас как на парочку и А. уточнил им, что мы просто друзья.

В тот же вечер я спросила, что он решил с отпуском (где-то месяц назад был разговор, где он от него были фразы «я тоже хочу в отпуск», «ну у тебя вторая вакцина в конце начале июля, у меня в конце, к отпуску две недели уже пройдут для поездки в Грецию», т.е. он рассматривал вариант поехать вместе). Тогда ответил угрюмо, что дома останется, ибо ситуация с ограничениями паршивая, ничего не понятно, все закрыто еще, комендантский час и тд. Я сказала, давай поищу какие есть варианты. Я понимала, что желанием не горит, но попробовать стоит – провести активно, ни на что не надеясь отпуск, а потом на дистанции может значимость подрастет. Скидывала ему варианты, спустя 5 дней таки получила ответ, что он не убежден в плане соотношения затрат и количества ковид ограничений. Я немного психанула и возмутилась, что только сейчас мне это говорит. Он потом еще раз сам поднял тему и объяснился, что не хочет именно из-за ограничений, что время сейчас не лучшее.

Я забронировала отпуск с родителями. Перед отпуском мы встречались 4 дня из 5. Первый раз чтобы потренироваться, но, по сути, тренила в основном я, а он меня страховал. Говорила ему, что мне не удобно, что пользы ему никакой, только мне, на что сказал, что ему и так весело. На следующий вечер звала поужинать, пыталась быть ненавязчивой, а он забавлялся, глядя как я хожу вокруг да около предлагая поужинать вместе. В конце я настояла, что плачу я, раз сама предложила и вообще я ему очень благодарна за помощь с тренировкой, он предлагал взять деньги хотя бы за него, я отказалась. На следующий день, вечером написала предложение поехать на море (когда прощались выразил желание съездить туда на неделе), он прочитал поздно ночью и не ответил, утром я уже запостила фото из бассейна и пошла туда с новым знакомым с тиндера. На следующий день спрашивал уехала ли я на море или в бассейн, предложил поужинать. Поехали в ресторан, где еще не были вместе. Флиртовали весь вечер как на первом свидании, даже официант спросил «Вы молодая пара? Между вами отличный feeling», А. ответил, что мы друзья, я тоже вдогонку подтвердила. Довез меня до дома и сам вызвался зайти ко мне под предлогом, что я дам ему послушать музыку, что выбрала для соревнований. Часик посидел, я выпила, он отказался (детоксикация, сыпь какая-то после вакцины), поболтали и уехал. На следующий день опять тренили и ужинали вместе, доставку ждали почти два часа, он периодически играл в телефон, тренировал стойки, показывал смешные видюхи. В какой-то момент, когда он увлекся игрой на тел, я ушла на кухню, он пришел и спросил все ли нормально, я ответила с улыбкой да да, в комнате жарко оч и чет я такая уже голодная. Поужинали, стали прощаться, он инициировал поцелуи в щеку (после расставания, если и приветствовали друг друга, то инициатива была моей), спросил во сколько самолет и как я доберусь до аэропорта (вылет ранний, сказала, что на автобусе доеду), попросил написать, как долечу, как только будет возможность. Я написала, вечером поделилась фотками, поболтали, посмеялись, охотно и быстро отвечал. Далее я решила пропасть, ничего не выставляла, через 5 дней написал спросить, как проходит отпуск, тут же пожаловался, что заболел, температура 39, на следующий день интересовалась его здоровьем, он не отвечал до позднего вечера. Оставшиеся дни обменивались еще несколькими сообщениями, когда вернусь не спросил.

К вечеру после приезда предложила поужинать, он не смог – дела, потом я спрашивала есть ли спец.отвертка, не хватает, чтобы починить самокат, ответил, что сможет привезти не раньше вечера, я сказала это не срочно и привез через день, в 11 вечера, вместе починили мой самокат. Выпили, поболтали, я подарила ему пару футболок, он пищал от радости. Прощаясь уже на пороге, играючи щипал меня за кожу на животе, поскольку я была в топике, – такие заигрывания у нас были в начале отношений и перетекали в горизонтальное положение. В пятницу заехала к нему на работу выпить, пообщаться, “потанцевать”. Его коллега спросил, что я занимаюсь акробатикой, я спросила откуда он знает, ответил, что ему А. сказал, мол он делал комплименты в мою сторону и А. ответил «это моя подруга».

Еще перед отпуском еще я ходила к массажисту и случился страстный секс. Я почувствовала, как меня это наполнило энергией и если честно, мне кажется у А. какой-то радар на нее, каждый раз, когда я на подъеме, он оживляется. И вот я думаю, если это станет известно А., это спугнет его или поможет разжечь огонь между нами? С тем я не рассматриваю что-то большее чем секс-онли. Плюс еще один красивый парень активно ухаживает за мной, предложила ему дружбу, тот согласился. При А. я не упоминаю никаких парней. Один раз по пьяни болтнула, что нашла себе массажиста (их тогда было два: парень-массажист с тиндера (быстро пропал) и просто массажист), мне показалось, что А. немного отдалился, и я вырулила, что тот просто массажист (А. даже уточнял как я с ним познакомилась) и записала его к нему тоже.

Я вижу, что А. постоянно повторяет, что мы друзья. Он так от внутренних щипцов себя освобождает? Я понимаю, что другого ответа не может быть, и наверное, мне стоит кричать первой об этом, но я торможу. В то же время он часто открыто рассказывает мне о своих планах на день и неделю, никаких девушек не упоминает. Понимаю, что осталась привычка лезть в чужую голову, но я хочу понять, двигаюсь ли я из френдзоны или мне это только кажется и я просто ращу свою значимость как подруги. Если он поставил крест на нас как на паре, то ведь не вкладывался бы? Как увидеть динамику сексуальной СЗ? Можно ли рассматривать увеличение телесного контакта как показатель? Я понимаю, что поцелуй возможен, только если у него появится желание затащить меня в постель, иначе появятся его внутренние щипцы, мол «зачем это было? и что с этим делать?». Если он говорил, что нет желания накинуться на меня и трахнуть сию минуту, можно же пойти путем увеличения непринужденного телесного контакта в игровой форме, чтобы не было щипцов?

Пытаюсь периодами быть активной и потом пропадать. Получается что-то типа 2 инициативы мои, одна его, это рабочий вариант? Думаю о стратегии: подстройка снизу – вложения – экологичный уход. Но как понять, когда время для экологичного ухода? Для экологичного ухода будет достаточно, перестать инициировать общение и встречи? Или еще и отказ от встреч? Боюсь не увидеть границ и накосячить, он очень мне дорог и боюсь потерять его совсем.

Спасибо Вам огромное, Эволюция, за внимание, за всю Вашу работу и за возможность попасть на разбор.