Полиция решила допросить вице-премьера Чехии о несостоявшейся поездке в Москву

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек во вторник будет допрошен в полиции о своей несостоявшейся в середине апреля 2021 года поездке в Москву.

«Во вторник буду отвечать на вопросы в полиции. Правдиво опишу, как все происходило. Понятно, что там ни до какого уголовного нарушения не дошло», – отметил Гамачек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN Prima News.

Ранее первая группа возвращающихся из Чехии в Россию дипломатов и административно-технических сотрудников выехала из российского посольства в Праге в рамках сокращения персонала дипмиссии.

В июне премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета Бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.