 

Кандидат от КПРФ устроил скандал из-за вопроса о торговле мандатами

05.09.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Виталий Петров отказался отвечать на вопросы журналистов «Известий», когда тот попросил его объяснить сразу два скандала, связанных с его именем. Петров отказался от общения со СМИ, а затем вызвал полицию.

Встреча с избирателями Петрова прошла в субботу. Корреспондент «Известий», представившись и предъявив документы, попытался задать Петрову вопросы. В том числе о жалобе Красногвардейского отделения партии о том, что им навязывают кандидатов в Госдуму, информирует Рен ТВ.

«Авторы обращения сообщили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, что рекомендовали в качестве кандидата на выборы в ГД Николая Сергеева, но его кандидатуру в пользу Виталия Петрова отклонил Валерий Рашкин. Кроме того, журналист попросил прокомментировать слухи о том, что коммунист в течение нескольких лет не выплачивал бывшей супруге алименты и даже накопил огромную сумму долгов», – пишет издание.

Сообщается, что Петров потребовал предоставить ему редакционное задание, а затем его соратники сообщили журналисту, что вопросы необходимо согласовывать. После произошедшего журналисту пришлось объясняться с полицией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.04 / Оксфордский университет начнет заражать коронавирусом переболевших COVID-19 добровольцев

28.02 / “Укрзалізниця” назвала станции, доступные для выезда из Ивано-Франковской области

05.02 / Несколько стран ЕС согласились перепродать Украине излишки вакцин от COVID-19 – вице-премьер Стефанишина

26.04 / В Японии стартовали продажи кроссовера Honda Vezel

10.07 / Путин провел совещание Совбеза

23.03 / “Все с утра страшные”, “Молоденькая такая”. В сети комментируют утреннее селфи Литвиновой без макияжа

19.02 / Конгрессмен – США необходимо модернизировать ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию и Китай

26.11 / Тимошенко: Чтобы отстроить страну, одного президентского срока не хватит

22.12 / Медведев заявил о злоупотреблении США понятием «нацбезопасность»

22.02 / Свитолина осталась пятой ракеткой мира, Ястремская опустилась в рейтинге WTA

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика