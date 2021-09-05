Кандидат от КПРФ устроил скандал из-за вопроса о торговле мандатами

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Виталий Петров отказался отвечать на вопросы журналистов «Известий», когда тот попросил его объяснить сразу два скандала, связанных с его именем. Петров отказался от общения со СМИ, а затем вызвал полицию.

Встреча с избирателями Петрова прошла в субботу. Корреспондент «Известий», представившись и предъявив документы, попытался задать Петрову вопросы. В том числе о жалобе Красногвардейского отделения партии о том, что им навязывают кандидатов в Госдуму, информирует Рен ТВ.

«Авторы обращения сообщили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, что рекомендовали в качестве кандидата на выборы в ГД Николая Сергеева, но его кандидатуру в пользу Виталия Петрова отклонил Валерий Рашкин. Кроме того, журналист попросил прокомментировать слухи о том, что коммунист в течение нескольких лет не выплачивал бывшей супруге алименты и даже накопил огромную сумму долгов», – пишет издание.

Сообщается, что Петров потребовал предоставить ему редакционное задание, а затем его соратники сообщили журналисту, что вопросы необходимо согласовывать. После произошедшего журналисту пришлось объясняться с полицией.