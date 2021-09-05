 

Генсек ООН осудил предполагаемый переворот в Гвинее

05.09.2021, 20:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГенсек ООН Антониу Гутерреш осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, а также призвал освободить президента страны, следует из записи генерального секретаря в Twitter.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», – приводит его сообщение РИА «Новости».

Ранее власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку.

Лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны. До этого СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.



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