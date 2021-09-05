От ретро-завитков до хромированных деталей: самые важные тенденции осеннего нейл-арта

Осенью стоит обратить внимание на новые тенденции в области макияжа, нарядов и маникюра, чтобы выглядеть стильно, эффектно и просто фантастически. В этом сезоне можно оформить ногти совершенно по-разному, независимо от того, предпочитаете вы максимализм или же минимализм. Вот некоторые важные тенденции нейл-арта, которые выглядят просто фантастически.

Микро-френч

Стильный микро-френч на кончиках ногтей с использованием черного или темно-зеленого лака, выглядит просто невероятно и очень эффектно (на главном фото). Стилисты рекомендуют использовать более насыщенные тона с нюдовой основой. Это универсальный дизайн ногтей, который отлично подойдет каждой девушке.

Ретро-завитки

Узоры в стиле 70-х годов плотно проникли в наш гардероб. Они также отображаются на ногтях.

Ретро-завитки сейчас в тренде и будут оставаться актуальными еще длительное время. Отлично смотрится сочетание темных и светлых тонов. Можно добавить яркие оттенки, используя насыщенные желтые и зеленые цвета.

Хромированные детали

Этой осенью мы снова видим возвращение металлических и хромированных тонов в виде тонких деталей. Отлично сочетается все это с красивым блеском.

Космические завитки

Такая тенденция маникюра еще очень долго никуда не денется. Благодаря тому что в качестве основы для покрытия ногтевой пластины используются телесные, полупрозрачные или же ярко-розовые тона, создается впечатление того, что черные линии будто плывут сверху.

Обратный френч

Этот дизайн ногтей приобрел популярность еще летом и сейчас не выходит из моды.

Его особенностью является то, что кутикула повторяет форму кончика ногтя. Обратный маникюр точно никуда не денется в ближайшем будущем, и осенью он будет выполняться в основном с использованием темных тонов.

Эффект змеиной кожи

Сейчас большой популярностью пользуются маникюрные процедуры с использованием цветных гелей.

Они помогают создать красивый размытый акварельный эффект для узора мрамор, тай-дай и змеиной кожи. Это помогает создать просто невероятный и запоминающийся маникюр.

Оформление кутикулы

Можно сделать очень красивый и яркий маникюр с использованием насыщенных тонов.

Для этого нужно покрыть ногтевую пластину более темным цветом лака, а на область кутикулы нанести более светлый оттенок.

Американский маникюр

Этот популярный тренд снова возвращается в моду. Для выполнения такого дизайна кончик ногтевой пластины делается более мягким и естественным, чем в традиционном френче.

Это ностальгический стиль 90-х годов, который становится самым настоящим хитом у знаменитостей.

Глянцевый и матовый

Темный матовый цвет ногтей с глянцевым френч-кончиком выглядит просто невероятно.

Он может быть выполнен как в стиле минимализма, так и быть достаточно ярким и эффектным. Такое сочетание станет отличным вариантом для осени.

Естественно и аккуратно

Если хочется создать ультра-минималистичный стиль, то нужно, чтобы ногти были увлажненными, ухоженными и аккуратными. Это важно, чтобы они выглядели просто совершенными. Это классика, которая никогда не выходит из моды.