 

В селе в Ивано-Франковской области после празднования Дня знаний заболели 19 человек – полиция

05.09.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Правоохранители начали уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, поступивших в медучреждение после празднования Дня знаний. По состоянию на 11.00 5 сентября заболели 19 человек”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что о произошедшем узнали из СМИ. Журналисты писали, что празднование проходило “в одном из заведений села”.

“В течение 2-го и 3 сентября в инфекционную и детскую больницы Ивано-Франковская госпитализированы 10 детей и один взрослый, а еще восемь несовершеннолетних находятся на лечении дома. Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести”, – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Гастроэнтерит – воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Сопровождается гипертермией, рвотой, диареей, внутренними болями и спазмами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным

01.05 / В мире: Санду хочет очаровать пророссийский электорат «Спутником-V»

06.05 / Епифаний провел с Блинкеном короткую, но содержательную беседу – Православная церковь Украины

05.07 / Космический туризм: заключен контракт с двумя путешественниками

05.09 / Москвичам сказали, когда наступит бабье лето

05.03 / Стало известно о планах заложить две подлодки к 9 мая

29.10 / Россиянам предоставят налоговый вычет за фитнес

09.08 / Новый смартфон Huawei Enjoy 20 показали на рендерах

31.08 / В Хабаровске обсудили, как очистить и оживить реку Амур

06.07 / «Русал» удивился размеру штрафа «Норникелю»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика