 

Свитолина пробилась в четвертьфинал US Open

05.09.2021, 20:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Свитолина является пятой ракеткой мира, Халеп – 13-й.

Их поединок завершился в двух сетах – 6:3, 6:3 в пользу украинки.

В следующем круге турнира, четвертьфинале US Open, Свитолина сыграет с победителем противостояния Анжелик Кербер из Германии и Лейлы Фернандес из Канады.

Свитолина – последний оставшийся представитель Украины в женском одиночном разряде турнира.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема, он проходит на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Даже отечественные критиканы признали прорывной характер визита Зеленского в Великобританию

21.11 / “COVID-скептиков становится меньше”. Степанов заявил об ураганном росте заболеваемости коронавирусом

09.03 / Песков оценил налаживание производства «Спутника V» в других странах

21.08 / Трамп: демократы ввергнут США в «анархию, безумие и хаос»

02.01 / Российское правительство хочет штрафовать за использование интернета от Илона Маска

07.05 / Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

06.02 / Подавший сигнал тревоги самолет Москва – Амстердам приземлился в Шереметьево

09.09 / Лукашенко допустил, что он «немного пересидел» на посту президента Беларуси

07.04 / Путин обсудит с правительством итоги реализации посланий президента

29.01 / Эксперт – пока американские генералы готовятся к прошлой войне, РФ и Китай внедряют революционные стратегии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: ryb[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика