 

В результате взрыва на предприятии в Киевской области пострадали пять человек – полиция

05.09.2021, 20:06, Новости дня
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“Около 16.00 произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управления полиции сообщил фельдшер скорой помощи. […] По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что пострадали пять человек. Двух из них госпитализировали в Киеве, остальных – в Белой Церкви.

“Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно”, – отметили в полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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