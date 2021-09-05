Мнение: Монополия на допинг, низкие зарплаты врачей и уголовка за кражу питомцев

1. Кажется, «допинговая» атака на Россию захлебнулась. Прошедшая этим летом Олимпиада стала для нашей сборной на удивление позитивной, в хорошем смысле этого слова. Отдельные судейские ошибки не смогли смазать общее впечатление. От запрета на проведение международных соревнований мы тоже не особенно страдаем, так как пандемию коронавируса никто не отменял.

Тем не менее, корень проблемы остаётся. Страны Запада во главе с США захватили монополию на применение допинга в спорте, оставив за собой право решать, какие препараты являются преступными, а какие нет, каких спортсменов прессовать, а каким давать «терапевтические исключения». В худшем случае может дойти до похищений неугодных под предлогом допинговых нарушений:

https://lenta.ru/news/2021/09/02/lavrov_on_sport/

США могут попытаться выкрасть российских спортсменов, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений. Об этом предупредил глава МИД России <…> Сергей Лавров, сообщает РИА Новости…

Дипломат в разговоре с агентством упомянул то, как США вывозят на свою территорию подозреваемых, скрывающихся в других частях мира.

«Не исключаю, что подобные же методы будут применять и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях», — предположил министр на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области.

По принятому в США «акту Родченкова», названному по имени информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, Соединенные Штаты могут выносить уголовные приговоры по допинговым делам на любых мероприятиях, где участвуют американские спортсмены.

По словам Лаврова, западные страны «приватизировали» мировую антидопинговую систему. Он указал на то, что почти три четверти членов управляющего органа WADA — из стран НАТО и дружественных им Австралии и Японии. При этом население держав, фактически контролирующих борьбу с допингом, составляет абсолютное меньшинство на планете — это «неправильно», считает министр.

Он настаивает на том, что правила должны быть справедливыми и едиными для всех государств мира.

Лавров также вспомнил шутку про то, что препараты мельдоний и мильдронат не отличаются ничем, кроме того, что мельдоний производится в России и поэтому запрещен.

2. Читатель Василий пишет:

Моя жена практикует как врач в США уже более 25 лет (после 10 лет в СССР) и, как человек въедливый по природе, я внимательно изучаю экономическую и логистическую сторону американской медицины.

Многие в США считают – и на это есть основания – что абсурдная стоимость медицинских услуг в Америке связана прежде всего с бизнес моделью fee for service (плата за каждую мед услугу). Это в какой-то мере так, но есть ещё более удручающие причины. Например, необходимость прикрытия попы от хищных адвокатов которые буквально провоцируют пациентов судить врачей направо и налево и сами (юристы) очень хорошо этом кормятся. По некоторым подсчётам, 20-25% всех затрат на бизнес, в том числе медицинский, уходит на legal friction (легальное трение). Еще проблема – космические цены на аренду зданий для медицинских бизнесов. Цены просто запредельные. Ещё одна проблема, и серьезная – это мафиозность всей американской медицинской сферы, в частности недопущение конкуренции извне. Например, удушающие условия получения лицензий на практику для выпускников иностранных медшкол и сопутствующее понижениe уровня подготовки врачей в самих США.

В общем, проблем полно и результат таков, что общие затраты в стране на здравоохранение в 2020 составили около 3.8 триллиона долларов, что вдвое превышает ВВП РФ за тот же год. И вот вам вопрос на засыпку: сколько вы думаете из этих денег пошло на зарплату врачам?

Не более 5% из 3,8 триллиона идет в карман врачей!

Если бы моя жена стала министром зравоохранения РФ – а она очень даже может – то она точно знает чего именно у американцев не надо перенимать и что именно стоит сохранять из российского опыта. По мне так главное – не допускайте юристов к кормушке.

3. В Британии кража домашних животных станет уголовным преступлением:

https://rg.ru/2021/09/03/v-velikobritanii-krazha-domashnego-zhivotnogo-stanet-ugolovnym-prestupleniem.html

На мой взгляд, очень странно, что ранее в Британии кража собак и кошек не считалась таковым. В России, например, за похищение животного отвечает статья 158 УК РФ, которая так и называется, «кража». Правда, чтобы наступила именно уголовная ответственность, нужно доказать, что животное стоило больше 2000 рублей. Однако, полагаю, запроса в ветклинику будет достаточно, чтобы там подтвердили куда как большие потраченные на питомца суммы.