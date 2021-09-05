 

В Астраханской области начали поиски пропавших на катере семерых туристов

05.09.2021, 19:27, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Астраханской области спасатели ищут семь человек, которые плыли на катере по маршруту Волгоград – Махачкала и перестали выходить на связь, информирует ГУМЧС РФ по области.

«По состоянию на 16.00 5 сентября местонахождение плавсредства и людей неизвестно. Главным управлением информация доведена до администрации морских портов Каспийского моря в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий», – говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в воскресенье спасателям поступило сообщение, что родственники потеряли связь с группой из семи человек, которые плыли на катере «Корвет-750А» по маршруту Волгоград – Махачкала.

Напомним, что в Дагестане спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины.



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