В Астраханской области начали поиски пропавших на катере семерых туристов

В Астраханской области спасатели ищут семь человек, которые плыли на катере по маршруту Волгоград – Махачкала и перестали выходить на связь, информирует ГУМЧС РФ по области.

«По состоянию на 16.00 5 сентября местонахождение плавсредства и людей неизвестно. Главным управлением информация доведена до администрации морских портов Каспийского моря в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий», – говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в воскресенье спасателям поступило сообщение, что родственники потеряли связь с группой из семи человек, которые плыли на катере «Корвет-750А» по маршруту Волгоград – Махачкала.

Напомним, что в Дагестане спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины.