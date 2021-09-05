Защитница – Личное мнение

Вполне себе успешный с виду мужчина, директор крупной строительной фирмы из Нижнего Новгорода, был женат 10 лет, есть дети.

По версии следствия, 24 августа он встретился с 23-летней девушкой, с которой познакомился на сайте знакомств.

«Мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления». Пресс-служба СК РФ по Нижнему Новгороду

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Видео: Телеграм

Спасибо работе оперативников и поисковых отрядов — девушку нашли. И нашли живой. Она была в гараже, где провела почти неделю.

«Отправившись искать похитителя, полицейские выяснили, что накануне он пустился в бега и его жена обратилась в полицию.

4 сентября Telegram-канал LIFE SHOT сообщил, что он самостоятельно приехал в полицию в сопровождении двух адвокатов, которых наняла его жена. По словам женщины, у них с мужем были прекрасные отношения». Газета.ру

Вот в этом месте меня и зацепило. Жена наняла адвокатов мужу.

Подставили. Оговорили. Ишь, чего выдумали! Гараж оборудован под сексуальные утехи? Враньё!

И вот, выстроив линию защиты с нанятыми женой адвокатами, подозреваемый спокойно явился в полицию, после того, как сбежал.

В этой ситуации я хочу, но не могу понять логику и ход мыслей жены.

Это, конечно, прекрасно, когда жена впрягается в беде за мужа. В болезни и в здравии, в радости и в печали. Но ёлки-палки, это явно не тот случай — её мужа обвиняют в похищении и насилии.



Фото: Следственный комитет.

Есть сомнения, что виновен муж? Подожди результатов расследования. Мало ли, как в жизни бывает? До решения суда у нас никто не может считаться виновным.

Но кидаться грудью за мужа в таком случае — это как-то выглядит странно.

Нет, я понимаю дремучий менталитет многих женщин. Хоть плохонький — да мой, считают они. Выгнав его, жена в 40 лет останется навсегда без мужа. А защитив его, куда он вернётся после отсидки? Ну, конечно же, к ней!

Но эта кривая логика ещё хоть как-то допустима, когда дело касается драки на улице или воровства, мошенничества и так далее. Но тут — хоть убей, я не понимаю.

А вы? Как бы вы поступили, оказавшись, не дай Б-г, на месте жены?

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