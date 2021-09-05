 

“Пусть “П…здец, приехали!” звучит еще много-много лет!” Ургант поздравил бабушку с 92-летием

05.09.2021, 19:14, Новости дня
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Он опубликовал фото из семейного архива бабушки и деда Льва Милиндера, а также разговор с Ниной Ургант накануне ее дня рождения.

“Несмотря на то, что юмористическим истоком в нашей семье принято считать Леву Милиндера, не могу не отметить вчерашний разговор:

– Нина, представляешь, Эрике уже 21.

– Понятно…

– А мне 43!

– Ужас…

– А сыну твоему 65 в ноябре!

– Кошмар…

– А тебе завтра 92!

– Пиздец, приехали!”

Подписчики Урганта поздравили его бабушку и пожелали ей здоровья.

“С днем рождения! Пусть “Пиздец, приехали!” звучит еще много-много лет!” – написал в комментариях российский шоумен Семен Слепаков.

“Браво! Потрясающий диалог!” – отметила актриса Юлия Пересильд.

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Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Контекст:

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Ленинградской области. В 1974 году она стала народной артисткой РСФСР. От первого брака с Милиндером у нее родился сын Андрей Ургант, отец Ивана Урганта.

В фильмографии актрисы более 50 картин, в том числе “Белорусский вокзал” режиссера Андрея Смирнова. Премьера фильма состоялась в 1970 году. Лента была удостоена главной премии на фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в 1971 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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