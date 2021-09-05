Талибы заявили о заинтересованности в хороших отношениях с Россией

Движение «Талибан» (запрещено в России) заинтересовано в налаживании отношений с Россией, Ираном и Пакистаном, сообщил глава Высшего совета спасения Афганистана, бывший полевой командир «Талибана» Мохаммад Акбар Ага.

«Мы должны выстраивать широкие отношения с Москвой, поскольку это в интересах и талибов, и России, Иран и Пакистан – также страны, с которыми нужно налаживать отношения. Мы нужны им, и они нужны нам», – приводит его слова ТАСС.

Мохаммад Акбар Ага рассказал, что «Талибан» не против появления посольства США в Кабуле, но пока Вашингтон этого боится.

«Мне кажется, что «Талибан» не будет против появления посольства США в Афганистане. Но США боятся нынешней ситуации в стране и некоторое время посольства, скорее всего, не будет»,к – сказал он.

Ранее, движение «Талибан» выразило желание наладить крепкие отношения с Германией на официальном уровне.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.

Кроме того, 4 сентября талибы начали наступление на центральный город Панджшера Базарак, но оно замедлилось из-за заминированной дороги. До этого в субботу талибы объявили о взятии стратегически важного района Панджшера Хиндж. Также они сообщили о взятии контроля над районами Шутал, Аннаба и Парьян.