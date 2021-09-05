 

В СБУ подтвердили получения звонка с угрозами первым лицам государства

05.09.2021, 19:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа горячую линию СБУ поступало сообщение с угрозами первым лицам государства, сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры», – цитирует издание «Страна.UA» в своем Telegram-канале пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского.



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