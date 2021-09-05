Песни группы “Сектор газа” внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Все композиции советско-российской панк-группы “Сектор газа” объявлены ЮНЕСКО всемирным культурным наследием, которое позволит сохранить историческую память о России образца 90-х годов XX века.

“Те демократические процессы, которые происходили в СССР и России на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века, являются для всего мира образцом того, как огромная страна, ядерная держава мирно проходила путь от диктатуры к свободе. Мы решили выбрать символ этих перемен и обнаружили, что как нельзя лучше его отображают песни Юрия Клинских. Тогда в России не было авторского права, и кассеты “Сектора газа” свободно перезаписывались и распространялись по всей стране, пробуждая в молодёжи дух свободы – это именно то, чего сейчас так не хватает России, да и всему миру”, – прокомментировала решение генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

В пресс-службе ЮНЕСКО сообщили, что группа “Сектор газа” была не единственной кандидатурой: на включение в список также претендовали группы “Воровайки” и “Руки вверх”, однако победитель был выбран тайным голосованием после контрольного прослушивания композиций.

Воронежская рок-группа “Сектор газа” существовала с 1987 по 2000 годы и прославилась благодаря правдивому описанию в своих текстах повседневной жизни простых россиян в те нелёгкие времена, а также наличию в них ненормативной лексики. Всего вышло 13 альбомов группы.

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