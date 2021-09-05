Литовские ученые презентовали новый алгоритм для точного выявления признаков болезни Альцгеймера

Литовские исследователи провели исследование, в ходе которого смогли разработать алгоритм, предсказывающий вероятное наступление у человека болезни Альцгеймера. По словам исследователей, точность прогноза в новой методике достигает почти 100%.

Как пояснили ученые, представляющие Каунасский технологический университет (Литва), метод диагностики базируется на выявлении наличия у пациента умеренного когнитивного нарушения – стадии, разделяющей снижение когнитивных функций при нормальном процессе старения и деменцией. К исследованию были привлечены 138 жителей страны, которым в начале работы была сделана магнитно-резонанскная томография головного мозга. Основываясь на результатах процедуры, участников затем разделили на 6 категорий в зависимости от состояния мозга. При этом для обучения и проверки искусственного интеллекта специалисты использовали соответственно 51 443 и 27 310 изображений. В итоге разработанной моделью были выявлены ранние признаки умеренного когнитивного расстройства в 99,99% случаев, поздние признаки – в 99,95% случаев, и с такой же точностью удалось распознать само умеренное когнитивное нарушение. “Стоит отметить, что для подобного анализа результатов МРТ нужно большое количество времени, а ИИ способен ускорить данный процесс”, – добавил один из авторов научной работы Ритис Маскелиунас.

Эксперт подчеркнул, что самым главным преимуществом разработки является высочайшая точность анализа, произведенного ИИ. Он также сообщил, что в настоящий момент проводится ряд консультаций с медицинскими учреждениями страны, чтобы усовершенствовать новую технологию.

Источник: fbm.ru