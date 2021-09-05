Христо Грозев снимет фильм «Любовь и голуби» о жизни сотрудников ФБК* за рубежом

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев анонсировал авторский фильм «Любовь и голуби» о жизни российских политэмигрантов в странах Евросоюза. В фильме будут развенчаны пропагандистские мифы о якобы роскошной жизни бывших сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и их якобы аморальном поведении.

«2021 год стал роковым и поворотным в истории России. Страну покинули её лучшие люди. Выбирая между тем, чтобы ввергнуть родину в пламя кровопролитной гражданской войны либо же тихо уйти, закрыв за собой дверь, оппозиционеры сделали свой выбор. Никто из них не хотел бы уничтожить Россию волной народного гнева, и вот они уже садятся на «философский пароход» и отчаливают в сторону свободной и независимой Латвии», – говорится в трейлере фильма.

В течение 2,5 часов Христо Грозев последовательно разоблачит и опровергнет пропагандистские мифы о якобы проживающем в Люксембурге Леониде Волкове, об оплачиваемых британской разведкой апартаментах Руслана Шаведдинова и Георгия Албурова, о якобы проведённой на лице Любови Соболь пластической операции и об обучении детей Алексея Навального за рубежом. В фильме будут показаны скромные условия, в которых проживают оппозиционеры, порой вынужденные делить одну койку на двоих. Вместо роскошных люксембургских дворцов оппозиционеры собираются в скромном советском пансионате на берегу Балтийского моря, а вместо советников из ЦРУ и эмиссаров Госдепа помощь им оказывают независимые расследователи и эксперты.

«Это всё удивительные люди. Я лично общался с Любовью Соболь и поражаюсь силе духа этой женщины. Она могла начать кровавейшую в истории России революцию, но сжалилась над её жителями и просто ушла. А остальные сотрудники ФБК, объединившись вокруг неё, служат голубями мира, которые разносят по всему миру весть о творящемся в России инфернальном кошмаре. Именно поэтому у фильма такое название. И ещё потому, что Роскомнадзор не решится запретить фильм «Любовь и голуби», не вызвав народного возмущения», – рассказал Христо Грозев.

* запрещённая в России организация-иноагент

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