 

“Хищник”, “Мечтаю с вами встетиться”. Чемпион Украины по стриптизу Суровцев опубликовал фото с вороном

05.09.2021, 18:22, Новости дня
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“Фото с собакой было, фото с котом было… Теперь посмотрим, сколько лайков соберет ворон”, – написал он.

На последней фотографии ворон попытался клюнуть в ухо актера.

“Сидел, сидел он, а потом решил, что ему очень нужны мои серьги. Давайте дадим имя этому хулигану!” – предложил Суровцев.

Среди вариантов, которые предложили подписчики, – Хищник, Блэк, Черный Крадун, Хватайка, Софрон.

“Алексей, боже, как я вас обожаю, уже мечтаю с вами встретиться”, – написала sonik452.

Фото с вороном набрало более 1200 лайков.

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Публикация от Суровцев Алексеи * (@surovtsev.alexei)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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