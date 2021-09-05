В МИД Британии сообщили об угрозе теракта в Афганистане

Ситуация с безопасностью в Афганистане остается нестабильной, есть постоянная и высокая угроза теракта, сообщается в новой рекомендации МИД Великобритании относительно путешествий.

«Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Афганистан. Вам не следует ехать в Афганистан. Ситуация в области безопасности в Афганистане остается крайне нестабильной. Существует постоянная и высокая угроза теракта», – приводит сообщение РИА «Новости».

Также в МИД напомнили, что эвакуация в Великобританию прекращена, по утверждению дипведомства, «вероятность террористических нападений, особенно в районе аэропорта, остается очень высокой».

«Британским гражданам, остающимся в Афганистане, необходимо тщательно взвесить риски, если они попытаются покинуть страну по земле. Вы должны укрыться в безопасном месте и двигаться к пункту отправления только в том случае, если и когда вы сочтете это безопасным», – подчеркнули в британском МИД.

Ранее СМИ сообщили, что представители британской службы внешней разведки МИ-6 вели секретный диалог с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), чтобы получить гарантии, что Афганистан не будет использован для террористических атак на Запад.