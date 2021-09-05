Меркель поддержала кандидата от ХДС/ХСС

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала своего однопартийца Армина Лашета, по ее мнению, он в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ.

«Тот, кто руководит такой федеральной землей, может руководить и Германией в качестве канцлера», – сообщила Меркель на пресс-конференции в городе Хаген, передает ТАСС.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн – Вестфалия – самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сокращаются.

Ранее стало известно, что вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, который является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), победил на первых теледебатах основных претендентов на пост главы правительства страны. Об этом свидетельствует представленные агентством Reuters результаты опроса, проведенного институтом Forsa.

Кроме того, перед сентябрьскими выборами в бундестаг СДПГ увеличила отрыв в рейтинге от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

За СДПГ готовы проголосовать 24% избирателей (две недели назад было 22%) – это самый высокий показатель для партии с сентября 2017 года. ХДС/ХСС набирает 21% – в опросах INSA у блока Ангелы Меркель никогда не было такого низкого рейтинга. «Зеленых» поддержали 17% респондентов, Свободную демократическую партию – 13%, «Альтернативу для Германии» – 11%, Левую партию – 6%. В соответствии с результатами опроса INSA, сейчас в Германии возможна коалиция только с участием как минимум трех партий.

Вместе с тем впервые с 2006 года рейтинг Социал-демократической партии Германии оказался выше, чем у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.