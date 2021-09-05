 

Премьер Грузии пообещал Саакашвили галстуки в тюрьме

05.09.2021, 18:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в воскресенье сообщил о том, что «очень желает» возвращения из Киева бывшего президента Михаила Саакашвили, которому приготовил «красивую коллекцию галстуков» на время пребывания в тюрьме, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Хорошо развлечемся. Отправим в тюрьму к красивой коллекции галстуков. В отремонтированную тюрьму», – сказал глава кабмина. «Улыбку вызывают саакашвилевские сумасшедшие провокации. Он не приезжает потому, что он трусливый заяц», – также добавил Гарибашвили.

Кадры как Саакашвили жует галстук обошли весь мир во время войны-2008.

Саакашвили заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы, в понедельник нынешний глава украинского исполкома реформ сообщит о планах участия в политике Грузии в преддверии местных выборов 2 октября.



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