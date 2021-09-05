Пора на работу: трендовые джинсы осени, идеальные для офиса без дресс-кода

Из-за пандемии коронавируса нам пришлось некоторое время провести дома на самоизоляции. Это привело к тому, что вместо гламурных вещей мы начали носить простые джинсы, шорты и пижамы.

Однако когда нам пришлось вернуться в офис, то нужно было несколько пересмотреть свой гардероб и постараться сделать его намного проще. Отличным вариантом для этого являются джинсы, которые помогут сделать образ красивым и при этом не слишком строгим. Вот несколько моделей, которые сейчас в тренде и отлично подойдут для создания офисного стиля.

Мешковатые джинсы

Сейчас у многих людей на первом месте стоит комфорт, поэтому мешковатые джинсы станут просто отличным вариантом для работы в офисе. Они отличаются свободным покроем и завышенной линией талии.

Добавление широкого пояса поможет сделать образ еще более стильным, эффектным и притягательным. Стоит также попробовать поиграть с пропорциями, дополнив такие штаны красивой облегающей одеждой. Это еще больше подчеркнет фигуру и сделает образ стильным и непринужденным.

Джинсы нейтральных тонов

Такие штаны намного проще сочетать с различными предметами гардероба. Отлично будет смотреться монохромный вариант, в котором используется один и тот же оттенок с головы до ног. Особую изюминку образу поможет придать бежевый и белый деним.

Сейчас в моде более свободные и мешковатые модели, поэтому стоит отказаться от обтягивающих вариантов штанов. Эффектно выглядят расклешенные джинсы, которые помогают придать образу более изысканный вид.

Прямые джинсы

Этот покрой очень простой и непринужденный. Прямые джинсы отлично подходят к любому типу фигуры.

Они будут уместными в совершенно любой ситуации. Такие джинсы красиво сочетаются с самыми различными блузами, водолазками, рубашками, блейзерами.

Расклешенные джинсы

Чтобы сделать свой образ просто неповторимым, стоит подумать о том, чтобы надеть расклешенные джинсы в стиле 90-х годов, ковбойские сапоги и блузу в стиле 70-х годов.

Также отлично смотрятся такие штаны с обувью на платформе и рубашками с рисунком.

Винтажные джинсы

Из-за того, что уровень загрязнение окружающей среды все время растет, в индустрии моды делают ставку на изготовление экологически чистой одежды, которая переработана из других вещей. Также в моде винтажные наряды. Эта тенденция сейчас актуальна как никогда, и есть вероятность того, что она останется с нами еще надолго.

Можно немного переделать свои старые джинсы, просто обрезав их чуть выше щиколотки и выдернув несколько нитей. Также можно приобрести старые штаны и просто их украсить.