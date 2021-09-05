 

Пора на работу: трендовые джинсы осени, идеальные для офиса без дресс-кода

05.09.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из-за пандемии коронавируса нам пришлось некоторое время провести дома на самоизоляции. Это привело к тому, что вместо гламурных вещей мы начали носить простые джинсы, шорты и пижамы.

Однако когда нам пришлось вернуться в офис, то нужно было несколько пересмотреть свой гардероб и постараться сделать его намного проще. Отличным вариантом для этого являются джинсы, которые помогут сделать образ красивым и при этом не слишком строгим. Вот несколько моделей, которые сейчас в тренде и отлично подойдут для создания офисного стиля.

Мешковатые джинсы

Сейчас у многих людей на первом месте стоит комфорт, поэтому мешковатые джинсы станут просто отличным вариантом для работы в офисе. Они отличаются свободным покроем и завышенной линией талии.

Добавление широкого пояса поможет сделать образ еще более стильным, эффектным и притягательным. Стоит также попробовать поиграть с пропорциями, дополнив такие штаны красивой облегающей одеждой. Это еще больше подчеркнет фигуру и сделает образ стильным и непринужденным.

Джинсы нейтральных тонов

Такие штаны намного проще сочетать с различными предметами гардероба. Отлично будет смотреться монохромный вариант, в котором используется один и тот же оттенок с головы до ног. Особую изюминку образу поможет придать бежевый и белый деним.

Сейчас в моде более свободные и мешковатые модели, поэтому стоит отказаться от обтягивающих вариантов штанов. Эффектно выглядят расклешенные джинсы, которые помогают придать образу более изысканный вид.

Прямые джинсы

Этот покрой очень простой и непринужденный. Прямые джинсы отлично подходят к любому типу фигуры.

Они будут уместными в совершенно любой ситуации. Такие джинсы красиво сочетаются с самыми различными блузами, водолазками, рубашками, блейзерами.

Расклешенные джинсы

Чтобы сделать свой образ просто неповторимым, стоит подумать о том, чтобы надеть расклешенные джинсы в стиле 90-х годов, ковбойские сапоги и блузу в стиле 70-х годов.

Также отлично смотрятся такие штаны с обувью на платформе и рубашками с рисунком.

Винтажные джинсы

Из-за того, что уровень загрязнение окружающей среды все время растет, в индустрии моды делают ставку на изготовление экологически чистой одежды, которая переработана из других вещей. Также в моде винтажные наряды. Эта тенденция сейчас актуальна как никогда, и есть вероятность того, что она останется с нами еще надолго.

Можно немного переделать свои старые джинсы, просто обрезав их чуть выше щиколотки и выдернув несколько нитей. Также можно приобрести старые штаны и просто их украсить.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Мнение: После штурма Капитолия два офицера полиции совершили суицид

10.03 / Кому хочу, тому плачу

06.11 / Мнение: Строительство заводов-гигантов, красивый несоветский чайник и продажи АвтоВАЗа

06.08 / В Краснодаре 28-летняя женщина погибла после падения с 16 этажа

21.11 / Исследователи обнаружили мертвую галактику внутри Млечного Пути

28.11 / Фригидная и неполноценная – Личное мнение

13.06 / Приталенные блейзеры и не только: антитренды 2021 года, которые многие до сих пор продолжают носить

20.05 / Металл мудрости для ветреных и неосмотрительных: энергетика мельхиора, в чем помогает сплав

09.04 / Мнение: Неизвестный Нюрнберг

08.03 / Налоговая Ленобласти предложила девушкам сдать бывших ухажеров, уклоняющихся от уплаты налогов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика