Президента Гвинеи задержали военные, устроившие госпереворот – СМИ

Конде арестовал спецназ под командованием полковника Мамади Думбуя. Военные захватили других высокопоставленных чиновников Гвинеи, уточнили собеседники.

Журналист малийского издания maliactu.net Сега Дайария также написал в Twitter об аресте Конде и опубликовал видео, выложенное поднявшими мятеж военными. Лидер мятежников – полковник Думбуй объявил о приостановлении действия конституции страны и закрытии границ.

#Guinee : urgent ! Le président Alpha Condé arrêté par une junte dirigée par le Col. Mamady Doumbouya. Il devient ainsi le nouvel homme fort de la Guinée Conakry. Il annonce la suspension de la constitution et la fermeture des frontières pic.twitter.com/aNVBXOrMmc

— Séga DIARRAH (@segadiarrah) September 5, 2021

Думбуй также объявил о создании Национального комитета сплочения и развития, пишет Guinea360.

Полковник призвал “братьев по оружию” к единству и сказал, чтобы они оставались в казармах. Сейчас главным вопросом является то, кого поддержит армия Гвинеи, отметил источник журнала Jeune Afrique, близкий к главе государства.

Контекст:

В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего Конде в Конакри. По меньшей мере два человека были ранены, Конде не пострадал.

Конде пришел к власти в 2010 году. В 2011 году на его дом напали. В 2020-м Конде переизбрали на третий срок благодаря поправке в конституцию, которая вызвала общественное разногласие.

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