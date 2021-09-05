 

Президента Гвинеи задержали военные, устроившие госпереворот – СМИ

05.09.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Конде арестовал спецназ под командованием полковника Мамади Думбуя. Военные захватили других высокопоставленных чиновников Гвинеи, уточнили собеседники.

Журналист малийского издания maliactu.net Сега Дайария также написал в Twitter об аресте Конде и опубликовал видео, выложенное поднявшими мятеж военными. Лидер мятежников – полковник Думбуй объявил о приостановлении действия конституции страны и закрытии границ.

#Guinee : urgent ! Le président Alpha Condé arrêté par une junte dirigée par le Col. Mamady Doumbouya. Il devient ainsi le nouvel homme fort de la Guinée Conakry. Il annonce la suspension de la constitution et la fermeture des frontières pic.twitter.com/aNVBXOrMmc

— Séga DIARRAH (@segadiarrah) September 5, 2021

Думбуй также объявил о создании Национального комитета сплочения и развития, пишет Guinea360.

Полковник призвал “братьев по оружию” к единству и сказал, чтобы они оставались в казармах. Сейчас главным вопросом является то, кого поддержит армия Гвинеи, отметил источник журнала Jeune Afrique, близкий к главе государства.

Контекст:

В Гвинее утром 5 сентября произошла стрельба у резиденции 83-летнего Конде в Конакри. По меньшей мере два человека были ранены, Конде не пострадал.

Конде пришел к власти в 2010 году. В 2011 году на его дом напали. В 2020-м Конде переизбрали на третий срок благодаря поправке в конституцию, которая вызвала общественное разногласие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Опубликовано видео крупного пожара в подмосковном Долгопрудном

06.01 / «Академик Черский» прибыл к недостроенному участку «Северного потока – 2»

24.04 / “Угроза нападения сохраняется”. Украинский посол призвал Берлин мониторить отвод войск РФ от границы с Украиной

25.02 / В Саудовской Аравии сконструировали шарообразные солнечные батареи

09.07 / RT – телеканал нон-грата в Литве и Латвии 

02.10 / Россия будет проводить испытание вакцины от коронавируса на добровольцах из Венесуэлы

14.09 / Кроссовер Geely Coolray приехал в Малайзию, как Proton X50

30.07 / Миллионам американцев предсказали нищету

14.09 / Федерация мигрантов объяснила цель новых правил въезда в Россию

03.05 / Стало известно, как первые поселенцы попали на территорию Северной Америки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика