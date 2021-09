В Вашингтоне открыли стрельбу по прохожим, есть погибшие и раненые

“Подтверждена стрельба в 600-м квартале на улице Лонгфелло. […] Трое пострадавших были объявлены мертвыми и трое получили травмы, не угрожающие жизни”, – говорится в сообщении.

Полиция также обратилась к очевидцам с просьбой помочь в поисках автомобиля, на котором, по имеющимся данным, уехали причастные к инциденту.

Стражи порядка опубликовали фото черного автомобиля седан Honda Accord.

Details from live:

• Confirmed shooting in 600 block of Longfellow Street, NW around 7:30pm

• 3 victims have been pronounced dead and 3 victims are suffering from non-life threatening injuries.

If you have ANY about info about the vehicle below, call 202-727-9099/text 50411 pic.twitter.com/nuWojByt12

— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021

За помощь в расследовании каждого из трех убийств полиция Вашингтона пообещала вознаграждение в размере до $25 тыс. долларов за каждое убийство.

The Metropolitan Police Department is currently offering a reward of up to * 25,000 for each homicide, bringing the total to * 75,000, to anyone that provides info which leads to the arrest & conviction of the persons responsible. Again, call (202) 727-9099/text 50411 with any info

— DC Police Department (@DCPoliceDept) September 5, 2021

Washington Post пишет со ссылкой на полицию, что стрельбу открыли люди, приехавшие на машине в парк. Шесть пострадавших взрослых были госпитализированы в больницу, три человека скончались уже там.

Некоторые стражи порядка находились недалеко от места происшествия, услышали выстрелы и направились туда.

Представители полиции Вашингтона предполагают, что мишенью были некоторые люди из группы, по которой стреляли.

На месте происшествия обнаружили оружие, полиция выясняет, использовали ли его в стрельбе.

