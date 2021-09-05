 

В Киеве прошел международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good

05.09.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Турнир проходил на 18 лунках для 80 участников. Среди гостей присутствовали послы, дипломаты 15 стран мира: Австрии, Бельгии, Италии, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кореи, Турции, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Ирака, Молдовы, Вьетнама, Палестины, Египта.

“В 2018 году я стала чемпионкой Украины по гольфу в своей возрастной категории. Для меня гольф стал не просто спортом, а стилем жизни. Поэтому три года назад я основала международный турнир Diplomatic Golf for Good, цель которого – развитие детского гольфа в Украине и воспитание новой элиты страны”, – рассказала основательница турнира, чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

В этом году турнир приурочен к 30-летию независимости Украины, подчеркнула исполнительный директор турнира Марина Шевченко.

“Мне очень приятно быть сегодня здесь с представителями других стран. Гольф – это культура, и эта культура сегодня объединила весь мир здесь в Украине. Эта мероприятие не только о гольфе, но и о коммуникации и взаимосвязях, а самое главное – о том, что мы можем сделать для Украины”, – заявил посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс.

Победителем турнира среди дипломатов стал посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те.

фотогалерея
(1 из 6)

 
 


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Фото предоставлено организаторами мероприятия


Фото предоставлено организаторами мероприятия

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Бывший глава “Укрзалізниці” Жмак прокомментировал решение Кабмина лишить его должности

03.07 / Россия выкупила у Словакии партию «Спутника V» с истекающим сроком годности

31.07 / Путин подписал законы о регуляторной гильотине

26.12 / “Один скажет “Барак”. Миллионы ответят “Обама”. Лучшие мемы об интервью Гордона с Ходорковским

03.07 / Казахстан опроверг сообщение о создании вакцины от коронавируса из крови Назарбаева

24.01 / Нардеп рассказал, что 25 января Рада соберется на совещание по кнопкодавству

27.02 / Samsung отводит по четыре года для обновления смартфонов

20.09 / Судье Гинзбург поставят памятник в Бруклине

11.02 / Fox – иммиграционная политика Байдена — наказание американцев за «белый шовинизм»

20.07 / Усик подписал контракт на чемпионский бой против Джошуа. Стало известно, где и когда он пройдет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика