 

Зеленский – украинским паралимпийцам: Украина снова показала высокий результат. Гордимся и приветствуем дома

05.09.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Завершились Паралимпийские игры 2020 в Токио. Благодаря нашим спортсменам Украины снова показала высокий результат и заняла шестое место в общем зачете! Наши паралимпийцы завоевали 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых медалей. Спасибо каждому! Гордимся и приветствуем дома”, – написал он. 

Завершилися #Paralympics @Tokyo2020. Завдяки нашим спортсменам Україна знову показала високий результат і посіла 6-те місце в загальному заліку! Наші паралімпійці завоювали 24 золотих, 47 срібних і 27 бронзових медалей. Дякую кожному! Пишаємося та вітаємо вдома @ukrparalympic! pic.twitter.com/a8BP6AG6tb

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2021

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года проходили в Токио с 24 августа по 5 сентября. Игры прошли без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвовали 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревновались в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях приняли участие 143 спортсмена.

Украинские паралимпийцы завоевали 98 медалей и по количеству золотых наград заняли шестое место. Самым титулованным спортсменом на Паралимпиаде 2020 года стал украинец Максим Крипак. Он завоевал семь медалей, из которых – пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. 

Для украинской сборной это вторая по результативности Паралимпиада. Самой успешной для Украины была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 году (117 медалей, третье место).

Часть украинской сборной, выступавшей на Паралимпийских играх 2020 в Токио, 5 сентября вернулась домой.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.03 / В Дании зафиксирован второй случай смерти после вакцинации AstraZeneca

14.06 / Новый внедорожник Lexus LX впервые показали официально

21.06 / Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса

21.09 / США объявили о новых крупномасштабных санкциях против Ирана

09.09 / Верещук об обострении на востоке: Россия давит на украинскую власть, чтобы мы изменили свое решение по выборам на Донбассе

08.05 / Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка

14.10 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Водяного – штаб ООС

08.05 / Пострадавший от взрыва iPhone 6 требует 5 млн долларов

26.06 / В результате вооруженного нападения в Глазго пострадали несколько человек

13.08 / В мире: Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика