Чернобыльцы с инвалидностью будут получать повышенные пенсии – Шмыгаль

“Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины правительство приняло на этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тыс. человек”, – написал он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/411963563704186

На сайте Кабмина указано, что пенсии чернобыльцам по инвалидности увеличились 1 июля 2021 года на сумму от 3700 грн (III группа инвалидности) до 6000 грн (II группа инвалидности).

Контекст:

Министр соцполитики Марина Лазебная в мае говорила в эфире “Украинского радио” о законодательной разработке государственных гарантий минимальных пенсионных выплат ликвидаторам-инвалидам. По ее словам, речь шла о том, что для инвалидов I группы пенсии будут не меньше 10 тыс. грн, для II – не менее 8 тыс. грн, для III – 6 тыс. грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

—