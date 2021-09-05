 

Чернобыльцы с инвалидностью будут получать повышенные пенсии – Шмыгаль

05.09.2021, 17:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Лица с инвалидностью, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, будут получать повышенную пенсию. Соответствующее решение во исполнение закона Украины правительство приняло на этой неделе. Средний размер повышения выплат составит более 2300 грн. Пересчет коснется 35,9 тыс. человек”, – написал он.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/411963563704186

На сайте Кабмина указано, что пенсии чернобыльцам по инвалидности увеличились 1 июля 2021 года на сумму от 3700 грн (III группа инвалидности) до 6000 грн (II группа инвалидности).

Контекст:

Министр соцполитики Марина Лазебная в мае говорила в эфире “Украинского радио” о законодательной разработке государственных гарантий минимальных пенсионных выплат ликвидаторам-инвалидам. По ее словам, речь шла о том, что для инвалидов I группы пенсии будут не меньше 10 тыс. грн, для II – не менее 8 тыс. грн, для III – 6 тыс. грн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Bloomberg – США включили российское судно в список потенциальных жертв санкций против «Северного потока — 2»

28.03 / Врач рассказала о пользе пандемии для аллергиков

25.01 / Почти 40% украинских медиков переболели COVID-19, у каждого второго болели коллеги

07.06 / “Она отчаянно несчастна”. Королевский эксперт заявила, что принц Гарри и его жена Меган оскорбили Елизавету II, назвав дочь в ее честь

05.08 / Разработан новый способ доставки лекарств через кожу

23.11 / В Москве установят памятник Кобзону за 52 млн рублей

30.03 / Оживление сотрудничества и обострение на Донбассе. Советник Байдена поговорил с Ермаком

25.08 / “Несостоятельный политик и не командный игрок”. В “Слуге народа” назвали предательством отказ партийца Котляра возглавить Кривой Рог

21.04 / Le Figaro – во Франции арестовали украинцев и молдаван, наживавшихся на своих соотечественниках-мигрантах

10.08 / Российские журналисты потребовали от Лукашенко немедленно освободить Семена Пегова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика