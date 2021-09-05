СБУ сообщили о подготовке покушения на Зеленского

Неизвестный сообщил Службе безопасности Украины об угрозе убийства президента Владимира Зеленского.

«На телефон доверия СБУ позвонил неизвестный, представившийся Георгиевым Владимиром Александровичем, и сообщил, что он слышал о намерениях совершить покушение на президента Украины и админздание Верховной Рады», – сообщил Vesti.ua источник в Нацполиции.

Когда был сделан звонок на номер, с которого поступило сообщение, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры. Она рассказала, что Георгиев попросил ее телефон, чтобы позвонить. По словам женщины, мужчина имеет психические расстройства. Он постоянно находится на Лаврской площади и, скорее всего, является бездомным.

Полиция проводит расследование.

Ранее радикалы устроили акцию в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!». На стенах и дверях офиса президента оставили надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции.