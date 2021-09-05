 

Умерла солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг

05.09.2021, 17:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывшая солистка группы Girls Aloud 39-летняя Сара Хардинг умерла от рака груди.

«Сегодня я с большим сожалением делюсь новостью о том, что моя прекрасная дочь Сара, к сожалению, скончалась», – написала мать певицы Мари Хардман в Instagram.

Хардинг объявила о своем диагнозе в августе прошлого года. Тогда она сообщила, что опухоль распространилась на другие органы и ткани.

Мать Хардинг добавила, что многие знали о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента постановки диагноза до последнего дня. «Сегодня утром она мирно ушла», – написала Хардман.

Кроме того, она поблагодарила всех за поддержку, которая многое значила для Хардинг, так как «знание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение».

«Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью – она была яркой сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так», – подчеркнула она.

В 2002 году Хардинг безуспешно прошла прослушивание на шоу талантов BBC Fame Academy, и в том же году успешно вошла в шоу «Popstars: The Rivals» телеканала ITV.

Благодаря Хардинг Girls Aloud стали одним из самых успешных музыкальных коллективов страны того десятилетия, четыре из пяти студийных альбомов попали в десятку лучших.

В 2009 году у Girls Aloud был перерыв, Хардинг начала актерскую карьеру, которая продолжилась после распада группы в 2013 году. Она снялась в двух фильмах о Св. Триниане: в фильме BBC «Свободное падение» с Домиником Купером и в фильме Дэнни Дайера «Беги за женой».



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