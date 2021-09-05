 

Охрана президента Гвинеи отразила атаку на резиденцию

05.09.2021, 17:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВласти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку.

«Мятежники … направились к центру города к окраинам президентского дворца. Охрана президента при поддержке сил обороны и безопасности … сдержали угрозу и отразили (атаку) группы нападавших», – говорится в заявлении минобороны, опубликованном в Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны. До этого СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.



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