Охрана президента Гвинеи отразила атаку на резиденцию

Власти Гвинеи сообщили, что мятежники напали на президентскую резиденцию, но охрана президента отразила атаку.

«Мятежники … направились к центру города к окраинам президентского дворца. Охрана президента при поддержке сил обороны и безопасности … сдержали угрозу и отразили (атаку) группы нападавших», – говорится в заявлении минобороны, опубликованном в Facebook, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что лидер мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя распустил правительство, отменил действующую конституцию и закрыл границы страны. До этого СМИ сообщили, что президент Гвинеи Альфа Конде был задержан мятежниками.

В воскресенье источники издания Jeune Afrique сообщили, что в Гвинее началась попытка госпереворота. Сообщается, что ее организовали силы спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфа Конде. Руководит переворотом полковник Мамади Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Лояльные президенту Гвинеи силы задержали 25 военных, участвовавших в мятеже. Позже стало известно, что военные перекрыли пути к столице Гвинеи Конакри.