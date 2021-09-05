Хомяков не вернется домой (18+)

Православные активисты отменили фестиваль в честь славянофила, чтобы «изгнать лесбиянку».



Фестиваль «Хомяков home» в 2020 году. Фото: Ксения Ивашкина / tiam-tula.ru

В Туле отменили два книжных фестиваля — «ЛитераТула» и «Хомяков home». Официальная причина — коронавирусные ограничения. Однако организаторы считают, что дело в содержании программ. В рамках программы «ЛитераТула» должна была выступать оппозиционный политик, лингвист Юлия Галямина. А в рамках программы «Хомяков home» — писательница и феминистка Оксана Васякина.

За несколько дней до фестиваля православные активисты опубликовали несколько текстов с оскорблениями в адрес Васякиной. Например, о том, что лекцию собирается читать «извращенка», которая будет «проводить опыты над живыми человеческими душами».

— «Нельзя совмещать содомию и православие. Члены Хомяковского общества призвали остановить ЛГБТ-диверсию в музее Хомякова». — «В дом Алексея Степановича, где все дышит милой семейной жизнью и молитвами, придет извращенка, чтобы учить молодых писателей «творческому» подходу к жизни и писательству!»

— «Этой осенью под сенью храма, в доме православного человека, любящие единоверцы и почитатели которого вновь поднимают вопрос о его прославлении в лике святых, будут ставиться совсем другие задачи, будет учить жизни гомосексуалистка Васякина, будут проводиться опыты над живыми человеческими душами».

На портале «Русская народная линия» на прошлой неделе почти каждый день появлялись тексты, посвященные выступлению писательницы Оксаны Васякиной на фестивале «Хомяков home». Проект, названный в честь одного из идеологов раннего славянофильства, поэта, публициста Алексея Хомякова, должен был пройти в Тульском историко-архитектурном музее и в родовой усадьбе Хомякова Богучарово.

Дом Алексея Хомякова в усадьбе Богучарово. Фото: Анастасия Малий / tiam-tula.ru

«Опытами над живыми человеческими душами» члены Хомяковского общества назвали запланированный мастер-класс и лекцию Васякиной. Лекция была посвящена визуальному в женской поэзии.

— Изначально меня пригласили в качестве литературного мастера, — рассказывает Оксана Васякина «Новой». — На мою лабораторию поступали заявки, которые я отбирала и взяла себе в итоге 12 человек. Программа была в основном закрытая, потому что я должна была с этими лаборантами вести мастер-класс длиной чуть ли не в двое суток. Еще я должна была прочитать публичную лекцию и, судя по сайту фестиваля, там было всего лишь 20 свободных мест для людей, которые не участвуют в мастер-классе.

Феминистка и подруга Оксаны Васякиной Дарья Серенко сообщила, что «некие православные активисты» пожаловались на Оксану в местное управление ФСБ и минкультуры. При этом сама девушка угроз или оскорблений лично не получала.

— Оскорбления были в комментариях к постам и ко всяким материалам, — рассказывает Оксана Васякина «Новой».

— Вообще вышла странная ситуация — меня полностью исключили из всех коммуникативных процессов.

Оксана Васякина. Фото: Wikimedia

Администрация музея решала вопрос с администрацией города и пыталась как-то противостоять. Иногда мне говорили, что происходит. А православные активисты, которые писали кучу разных кляуз, обсуждали меня между собой. Но ко мне как к персоне вообще никто не обратился. И мне кажется, что это тоже дискриминационный жест, когда тебя вообще не воспринимают как личность. Обо мне говорили исключительно только в третьем лице.

В итоге, как рассказала Васякина, представители фестиваля сообщили ей, что закрывают его насовсем. Хотя Тульский историко-архитектурный музей, который организует «Хомяков home», назвал в качестве официальной причины отмены эпидемиологическую обстановку с коронавирусной инфекцией. И директор музея Лилия Кашенцева в разговоре с «Новой» сказала, что фестиваль все же состоится, но в другом формате: «Мы сейчас рассматриваем вариант, что это будут несколько событий, которые будут проходить до конца года. Некоторые — в очном формате, а некоторые — как онлайн-мероприятия. Никакой информации, что он отменен насовсем не было».

Что касается ситуации Оксаны Васякиной, Лилия Кашенцева говорит следующее: «Понятно, что эту историю не спрячешь, она была. Но официальная причина — это эпидемиологическая обстановка, плюс в самой усадьбе нет должных условий, все это в комплексе является причиной отмены».

— У меня всегда с Тулой были хорошие отношения, — продолжает Васякина, — они у меня и остаются хорошими. Просто у определенного сегмента тульского общества со мной проблемы, а не у меня с ними. Я думаю, что это в первую очередь связано с дискриминацией ЛГБТ в России, с разрешением на речь ненависти и с разрешением ненавидеть меня.

На портале «Русская народная линия» новость об отмене фестиваля поставили под заголовком «Можем побеждать».

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Из-за «эпидемиологической обстановки» пришлось отменить и крупный городской фестиваль детской литературы «ЛитераТула». Об этом стало известно за три дня до новости с «Хомяков home». Фестиваль «ЛитераТула» отменен не окончательно, а перенесен предварительно на май.

Продюсер фестиваля Ирина Рочева уверена, что реальная причина отмены — приближающиеся выборы.

Ирина Рочева

продюсер фестиваля «ЛитераТула»

— В прошлом году у нас как раз была Оксана Васякина в программе. Мы тогда первый раз заявили взрослую программу — тема называлась «Переходный возраст». Говорили о границах между детской и взрослой литературой. Каких-то острых тем не было, но было много взрослых авторов и в целом нашу программу никто не трогал, не обсуждал. Я чувствовала себя всегда свободно и как ни странно независимо.

В этом году тема звучала так — «Настоящее время». Должны были состояться дискуссии о том, как литература (как быстро и в какой форме) должна реагировать на действительность. В частности была запланирована дискуссия спецкора «Новой» Елены Костюченко и политика Юлии Галяминой — «Профессиональные СМИ или медиаактивизм: за чем будущее?».

— Конечно, это связано с выборами и больше ни с чем. Думаю, что если бы наша программа была в другое время проведена, она никого бы не беспокоила. Просто за две недели до выборов так получилось.

Финансовые потери фестиваль пока не понес: «Те оплаты, которые у нас невозвратные, укладываются в форс-мажор по договору с нашим генеральным партнером, — говорит Ирина Рочева, — с гостиницами помог Комитет Тульской области по развитию туризма, мы передвинули брони. Пока все выглядит почти что мило. Правительство Тульской области очень хочет, чтобы фестиваль состоялся. Пока все очень красиво выглядит».

Татьяна Васильчук, спецкор

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