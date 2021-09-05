 

В Хабаровске прошло празднование по случаю единовременной выплаты пенсионерам

05.09.2021, 16:51, Разное
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В субботу, 4 сентября, в Хабаровске состоялись торжества, посвященные единоразовой выплате пенсионерам 10 тысяч рублей. По оценкам мэрии, в празднике приняли участие более 50 тысяч жителей и гостей города.

Официальная часть мероприятия началась с выступления врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, поблагодарившего президента РФ Владимира Путина за инициативу единоразовой выплаты. Глава региона подчеркнул, что исключительно благодаря вовремя проведенной пенсионной реформе, у правительства появилась возможность оказать финансовую поддержку пожилым людям.

Председатель местного отделения Союза ветеранов труда Николай Ставрогин отметил, что выплаты позволят пенсионерам почувствовать заботу государства в непростое время пандемии. Он также предложил проводить выборы в Госдуму каждый год.

По окончании официальной части состоялся концерт с участием Филиппа Киркорова, Полины Гагариной и немецкой рок-группы Rammstein.

Праздничные программы состоялись во всех районах Хабаровска, а завершил день большой фейерверк.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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