 

Всеукраинский марш за права животных. Демонстрация проходит в 30 городах Украины и на станции “Академик Вернадский”

05.09.2021, 16:34, Новости дня
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В Киеве участники марша собрались в парке Шевченко, по данным “Бабеля”, в столице на марш вышли порядка 1 тыс. человек. Они пройдут к зданию Верховной Рады. 

Активисты хотят обратить внимание общественности к проблеме защиты прав животных. 

“Вместе с тысячами участников Всеукраинского марша за права животных мы обращаемся к Президенту Украины Владимира Зеленского, Премьер-министра Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций”, – говорится в сообщении инициаторов акции, правозащитной организации UAnimals. 

https://www.facebook.com/UAnimals.official/posts/4122922257762962

Также к демонстрации присоединились полярники украинский станции “Академик  Вернадский” в Антарктиде, сообщили они в Facebook. 

“Мы искренне убеждены, что морские млекопитающие должны жить исключительно в морях и океанах, а не в дельфинариях. Вместе с вами мы разделяем намерен приложить максимум усилий для защиты окружающей среды, ведь сохранение планеты начинается с бытового уровня, и призываем каждого к гуманному обращению с животными”, – подчеркнули представители украинской экспедиции. 

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/1732042227005647

Контекст:

Первый всеукраинский марш за права животных прошел в 2017 году. Полярники принимают участие в марше с 2019 года. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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